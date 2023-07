Gesuchter Mann in Salzgitter schlägt grundlos 22-Jährigen

Salzgitter-Bad In Salzgitter-Bad kam es am Wochenende gleich zu mehreren Einsätzen. Die Polizei meldete Körperverletzung, Drohungen, Streit und Beleidigungen.

Streit, Körperverletzung, Beleidigungen und Drohungen meldete die Polizei Salzgitter-Bad am Wochenende (Symbolbild).

In Salzgitter-Bad ist es in der Nacht zu Sonntag zu einer Körperverletzung gekommen. Ein 52-jähriger Mann, der zur Aufenthaltsermittlung von der Polizei gesucht wird, schlug gegen 1.50 Uhr in der Mozartstraße „völlig grundlos“ einem 22-Jährigen mit flacher Hand ins Gesicht, wie ein Polizeisprecher berichtete. Die Polizeibeamten fanden bei dem Mann zudem Betäubungsmittel und leitete mehrere Strafverfahren ein.

39-Jähriger droht 27-Jährigen mit Schlägen

Ein Streit zwischen zwei Männern ist zudem am Samstagabend gegen 21.30 Uhr auf der Erikastraße eskaliert. Der 39-Jährige beleidigte seinen 27-jährigen Kontrahenten und drohte ihm mit Schlägen, wie die Polizei mitteilte. Der Grund für die Auseinandersetzung war demnach unklar. Beide Männer standen wohl unter Einfluss von Alkohol. Die Polizei leitete Strafverfahren ein.

Mann beleidigt seine Lebensgefährtin

Ebenfalls am Samstag ist es in der Hertastraße zu einem Streit zwischen einem Paar gekommen. Der 47-jährige Mann beleidigte seine 36-jährige Lebensgefährtin laut Polizeiangaben massiv. Die Beamten stellten einen erheblichen Alkoholeinfluss bei dem 47-Jährigen fest. Die Frau stellte Strafantrag.

red

