Kultursommer in Salzgitter endet mit Rock-Party

Es sollte eigentlich eines der Rock-Highlights in der Wasserburg am kommenden Wochenende werden: Die Rock-Kirmes in Gebhardshagen mit Bands wie „Quotime“, „Black Rosie“, „Good & Dry“ und Salzgitteraner Urgesteinen: den Hawkids. Organisiert wurde sie von der Konzertagentur Piekert, die die Kirmes gut eine Woche vor dem Start allerdings aus produktionstechnischen Gründen absagen musste, wie es in einer Mitteilung heißt.

Neuer Termin für die Rock-Kirmes beim Kultursommer

Es gibt allerdings auch eine positive Nachricht: Die Rock-Kirmes wird Anfang August Teil des Kultursommers. Hartmut Schölch, Fachdienstleiter Kultur in Salzgitter nahm die Veranstaltung noch spontan in das Programm des Sommers auf. Unter dem Namen „Rock-Party“ soll die Kirmes nun den Abschluss des Kultursommers darstellen. Die Party findet am Sonntag, 6. August, ab 17 Uhr auf dem Schlosshof statt. Der Eintritt ist wie bei der ursprünglich geplanten Rock-Kirmes kostenfrei.

Diese Bands sind bei der Rock-Party dabei

Den Auftakt macht die meistgebuchte „Status Quo“ Tribute Show - „Quotime“. Die vier Musiker überzeugen nicht nur durch ihre einzigartige Bühnenshow, sondern auch durch ihre leidenschaftliche und authentische Performance. Die Band um m den Gitarristen Kai-Uwe Scheffler ist bereits durch halb Europa getourt und hat seit ihrer Gründung 2009 schon mehrere hundert Konzerte gespielt. Ablöse für die vier Jungs ist eine Formation aus fünf weiblichen Rockröhren. Die energiegeladene und heißblütige Frauenband „Black Rosie - The Female Tribute to AC/DC“ bringt jede Location zum Kochen und macht den Abend zu einem Erlebnis der besonderen Art. 2023 feiern die Rockerinnen ihr 18-jähriges Band-Bestehen und sind dafür in diesem Jahr auf Tour. Wer dafür also keine Karten bekommen hat, kann sich auf den Termin in der Stahlstadt freuen. Komplettiert wird die Rock-Party auf dem Schlosshof mit Bluesrock vom Feinsten mit „Good & Dry“. Die Band hat in den vergangenen Jahrzehnten schon häufig unter Beweis gestellt, dass sie für ein einzigartiges Konzertfeeling sorgt.

Rock-Kirmes soll es in 2024 trotzdem geben

Der Abschluss der Rock-Party und damit des gesamten Kultursommers ist der Salzgitteraner-Kultband „The Hawkids“ vorbehalten, wie Projektleiterin Julia Stolze schreibt. In bekannter Manier und „back to the roots“ wird die 60er Jahre-Boygroup der Menge noch einmal so richtig einheizen. Ganz abgeschrieben ist die Rock-Kirmes in der Wasserburg für das nächste Jahr übrigens auch nicht, wie die Konzertagentur Piekert mitteilt. „Wir werden die Rock-Kirmes mit etwas mehr Vorlauf im kommenden Jahr und eine Stufe größer ins Leben rufen“, sagt Stolze.

