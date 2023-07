Salzgitter: Geschwister-Streit entartet - Mann greift Polizei an

Salzgitter-Bad Nach einer Feier in Salzgitter eskalierte ein Streit zwischen Geschwistern. Ein 37-Jähriger beleidigte daraufhin die Polizeibeamten und griff sie an.

Ein 37-Jähriger griff in Salzgitter-Bad einen Polizisten an (Symbolbild).

Nach einer Feier auf einem Gartengrundstück in der Elbestraße in Salzgitter-Bad am Freitagabend ist es zu einem Streit zwischen Geschwistern gekommen. Dieser entartete in einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei laut Polizei ein 37-Jähriger zwei weibliche und ein männliches Opfer im Alter von 32 und 40 Jahre schlug und verletzte.

Nachdem der Täter den erteilten Platzverweis der Polizeibeamten ignoriert hatte, nahmen sie ihn in Gewahrsam. Dabei wehrte sich der 37-Jährige, beleidigte und bespuckte die Beamten und randalierte im Wagen, berichtete ein Sprecher. Zudem versuchte der Täter einen 24-jährigen Polizisten anzugreifen und trat in Richtung seines Kopfes. Der Beamte konnte dem Tritt ausweichen und blieb unverletzt. Die Polizei leitete diverse Strafverfahren und eine Blutentnahme zur Prüfung von Betäubungsmitteleinfluss ein.

red

