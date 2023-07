Brutale Gewalt: Männer überfallen Frau in Salzgitter

Salzgitter Einen üblen Überfall gab es in der Nacht in Lebenstedt. Andernorts wurde offenbar auf ein Auto geschossen, während die Fahrerin noch darin saß.

In Salzgitter Lebenstedt wurde eine Frau von mehreren Männern überfallen. In Thiede schoss jemand auf das Auto einer Frau. Die Polizei ermittelt (Symbolbild).

Eine Frau ist in der Nacht zu Freitag in der Kampstraße in Lebenstedt auf offener Straße von vier Männern überfallen worden. Das berichtet die Polizei am Freitag. Demnach sprachen die Täter die Frau gegen 0.15 Uhr an, bevor einer der Täter auf sie einschlug und sie im Gesicht verletzte. Die Männer erbeuteten einen Beutel mit persönlichen Dingen der Frau, bevor sie flüchteten.

Eine Beschreibung der etwa 20-jährigen Täter liegt nicht vor. Die Frau musste mit Verletzungen im Gesicht in ein Krankenhaus gefahren werden. Die Polizei fahndete nach den Tätern und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

Mit Luftgewehr auf Auto geschossen – Fahrerin saß drin

Der Überfall war nicht der einzige Vorfall, von dem die Polizei am Freitag berichtet. Als Ermittlungen „wegen Sachbeschädigung in Verbindung mit einer versuchten gefährlichen Körperverletzung“ bezeichnet die Polizei nüchtern einen weiteren Vorfall, der offenbar mit einer Schusswaffe zu tun hat.

Laut Bericht bemerkte eine Autofahrerin in der Straße Guldener Kamp gegen 14 Uhr Beschädigungen an ihrem Wagen. Die Polizei schreibt, dass nicht auszuschließen sei, dass diese von den Projektilen einer Luftdruckwaffe stammen. Als mutmaßlich geschossen wurde, befand sich die Frau in dem Wagen. Schaden: rund 2.000 Euro. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Thiede unter 05341 94173-0.

Einbrüche in bei Firmen

Weiter berichtet die Polizei von zwei Einbrüchen. Zwischen 18 Uhr am Mittwoch und 6 Uhr am Donnerstag brachen demnach Unbekannte durch ein Fenster in eine Produktionshalle in der Gustav-Hagemann-Straße in Engelnstedt ein. In dem Gebäudekomplex wurden zahlreiche Türen aufgebrochen und „Behältnisse durchsucht“, wie die Polizei schreibt. Ob etwas gestohlen wurde und wie hoch der Schaden ist, ist unbekannt.

Ebenfalls eingebrochen wurde am Pappeldamm in Thiede. Zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr, und Donnerstag, 7.15 Uhr, drangen die Täter laut Polizei „vermutlich gewaltsam“ in die Garage eines Betriebes ein. Sie erbeuteten unter anderem Kettensägen und Laubbläser. Schaden: mindestens 10.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Thiede zu melden. Telefon: 05341 94173-0.

Gullydeckel entfernt – Auto beschädigt

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizei nach einem Vorfall in der Heerer Straße in Baddeckenstedt. Hier war ein 48-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 4.30 Uhr mit seinem Auto in die Öffnung eines Gullydeckels gefahren. Den Deckel hatten Unbekannte offenbar vorher entfernt. Der Wagen wurde bei dem Unfall an der Frontschürze beschädigt, es entstand ein Schaden von mindestens 2.500 Euro. Zeugenhinweise an die Polizei Baddeckenstedt unter der Telefonnummer 05345 92869-0.

