Wurden für 70 und 75 Jahre in Salzgitter geehrt: vordere Reihe (von links) Werner Janocha für 70 Jahre, Heinz Gallert für 70 Jahre, Gerhard Scholz für 70 Jahre, Heinz Frank für 75 Jahre; hintere Reihe (von links) Stefan Klein, MdL und Bürgermeister in Salzgitter, Oberbürgermeister Frank Klingebiel, Marion Koslowski-Kuzu von der IG Metall, Jens Loock, Geschäftsführer Salzgitter Flachstahl GmbH, Matthias Wilhelm von der IG Metall.

Gewerkschaft IG Metall ehrt unter anderem in Salzgitter 3787 Jubilare

Die festliche Ehrung der Jubilarinnen und Jubilare der IG Metall wurde aufgrund der Corona-Pandemie drei Jahre aufgeschoben, teilt die IG Metall Salzgitter-Peine mit. Umso größer sei jetzt der Empfang für die langjährigen Mitglieder gewesen, die in den Jahren 2020 bis 2023 ihr Jubiläum von 40, 50, 60, 70 und 75 Jahren erreicht haben: 1607 Kolleginnen und Kollegen wurden der IG Metall zufolge für ihre 40-jährige Mitgliedschaft geehrt. 1497 Jubilare können bereits auf 50 Jahre Gewerkschaftstreue zurückblicken. 512 Jubilare sind mittlerweile 60 Jahre Gewerkschaftsmitglied, 137 sind seit 70 Jahren Mitglied, 34 sind 75 Jahre Mitglied der IG Metall.

„ Arbeits- und Lebensbedingungen stetig verbessert“

Zu vier Festveranstaltungen hatte die IG Metall in Salzgitter und Peine geladen und konnte mehr als 900 Kolleginnen und Kollegen persönlich begrüßen, heißt es weiter. „Es ist uns eine große Freude und ein wichtiges Anliegen, nunmehr die Anerkennung und die Würdigung auszusprechen, die unsere Mitglieder verdienen“, führte Marion Koslowski-Kuzu, Kassiererin der IG Metall Salzgitter-Peine, in ihrer Eröffnungsrede aus. „Es sind unsere Mitglieder, die durch ihren persönlichen Einsatz in allen Generationen dazu beigetragen haben, die Arbeits- und Lebensbedingungen stetig zu verbessern.“

Den Willen und die Fähigkeit zum Widerstand gegen Übergriffe von Politik und Kapital hätten sich die Metallerinnen und Metaller aus Salzgitter und Peine bis heute bewahrt, ebenso wie die Entschlossenheit, gemeinsam für den Fortschritt von Arbeitsplätzen und Tarifverträgen einzustehen, machten Stefan Körzell und Michael Kleber vom Deutschen Gewerkschaftsbund sowie der Landtagsabgeordnete Julius Schneider laut Mitteilung in ihren Festreden deutlich.

Auch der Oberbürgermeister der Stadt Salzgitter, Frank Klingebiel, der Landtagsabgeordnete Stefan Klein und Jens Loock, Arbeitsdirektor der Salzgitter Flachstahl GmbH, hätten würdige Worte für die Jubilarinnen und Jubilare gefunden.

Oberbürgermeister Frank Klingebiel führte aus: „Die Metallerinnen und Metaller waren es, die mit der Stadtgesellschaft in den 50er-Jahren die Demontage der Hütte verhindert haben. Und die Metallerinnen und Metaller sind es heute, die unsere Industrie zukunftsfähig gestalten: Volkswagen baut in Beddingen seine erste Batteriezellfertigung, die Salzgitter AG ist mit Salcos auf dem Weg zu einer CO-armen Stahlherstellung, und Alstom fertigt den ersten wasserstoffbetriebenen Zug. Damit diese Megaprojekte und innovativen Aktivitäten gelingen können, müssen Unternehmen, Stadt und Gewerkschaften an einem Strang ziehen – und genau das machen wir!“

