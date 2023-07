Polizei Salzgitter Reifen zerkratzt: Täter beschädigen Autos in Salzgitter

Unbekannte haben in Salzgitter mehrere Autoreifen zerstochen (Symbolbild).

Salzgitter In Salzgitter-Watenstedt haben Unbekannte Reifen an Autos zerstochen und den Lack zerkratzt. Zudem brachen Täter in ein Wohnhaus ein.