Unfall auf A39 in Salzgitter: Auto kollidiert mit Lkw

Auf der Autobahn 39 hat es am frühen Donnerstagmorgen kurz vor der Abfahrt Salder einen Verkehrsunfall gegeben. Ein Auto ist nach ersten Angaben des Einsatzleiters der Berufsfeuerwehr, Heiko Volling, mit einem Lkw kollidiert und schwer beschädigt worden.

Die Feuerwehr sei gegen 5.20 Uhr in der Früh alarmiert worden zu einem Unfall mit einer eingeklemmten Person. „Ein Trümmerfeld“ fanden die Einsatzkräfte an der Unfallstelle vor, wie Volling beschreibt. Das Auto ist nach dem Zusammenprall „stark deponiert“, auch der involvierte Lkw wurde beschädigt. Der Fahrer des Wagens konnte sich jedoch selbstständig aus dem Auto befreien und wartete am Fahrbahnrand auf die Einsatzkräfte, sodass die Feuerwehr keine eingeklemmte Person vorfand. Verletzte gab es nach ersten Angaben keine.

Stau auf der A39 zwischen Salzgitter-Lebenstedt und Watenstedt

Wie ein Augenzeuge erzählte, kam es bei einem Überholmanöver des Pkw mit hoher Geschwindigkeit zu der Kollision. Der Wagen stieß demnach links mit dem Lkw zusammen. Die Autobahn wurde in Richtung Kassel während der Unfallaufnahme für rund eine Stunde gesperrt. Aufgrund dessen kommt es am Morgen zu Verkehrsbehinderungen und Stau zwischen Salzgitter-Lebenstedt-Süd und Watenstedt.

