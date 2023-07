Salzgitters Berufsschulen am Fredenberg

Die Abteilung 5 der Berufsbildenden Schulen Fredenberg (BBS) hat 98 Abiturientinnen und Abiturienten ihre Abschlusszeugnisse übergeben können. An den Beruflichen Gymnasien erwarben 13 Schülerinnen und Schüler die allgemeine Hochschulreife und 9 Schülerinnen und Schüler den schulischen Teil der Fachhochschulreife.

An der Fachoberschule erwarben 76 Schülerinnen und Schüler die Fachhochschulreife. Zusammen mit den 58 Schülerinnen und Schülern, die dieses Jahr an den Fachschulen die Fachhochschulreife erworben haben, werden die BBS nach eigenen Angaben in diesem Jahr erneut vor allen anderen Schulen in Salzgitter die Schule mit den meisten vergebenen Hochschulzugangsberechtigungen sein.

Berufliches Gymnasiusm - Gesundheit und Soziales, Schwerpunkt Sozialpädagogik: G20S

Josephine Gahl, Amira Kovaqi, David Alexander Langer, Evelyn Malenko, Connor Ryan Montenero, Elvan Dicle Özcan.

Abschluss: Schulischer Teil der Fachhochschulreife

Nisa Duran, Lina Ehrlich, Ilayda Sadiye Kaya, Antonia Meic-Sidic, Amy Sachs, Gizem Yurtseven, Selin Yurtseven.

Berufliches Gymnasium - Technik, Schwerpunkt Mechatronik: G20M

Abdul Kadir Gürel, Simon Jäschke, Alexander Luft, Maurice Meyer, Nesrin Omeirat, Alperen Uysal, Lena Zaube.

Abschluss: Schulischer Teil der Fachhochschulreife

Fynn Malte Nowak, Milad Usso.

Die Absolventen der Fachoberschule Gestaltung (FOS12G22).

Fachoberschule Gestaltung: FOS12G22

Abdulrahman Abo Nabout, Ebrar Akdeniz, Mhamad Bwbakry, Sharlin Dierig, Michael Enns, Fatma Er, Shana Emily Glumm, Zahraa Kenaan, Antonia-Maria Kowalski Sánchez, Verona Kunz, Oumayma Magouri, Damian Nause, Lea Pakulski, Jannick Roskos, Emeline Rott, Renate Rott, Lilly Sapich, Salim Shammout, Esma Ulusal, Merle Wenzel.

Die Absolventen der Fachoberschule Gesundheit und Soziales (FOS12P22).

Fachoberschule Gesundheit und Soziales - Schwerpunkt Gesundheit-Pflege: FOS12P22

Tasnim Al Soliman, Judi Alfelu, Taqwa Alfelu, Lafa Ali, Bayan Alshahin, Hibatullah Alshayb, Duygu Bulut, Sila Dag, Tim Ermisch, Nada Khamis, Aleyna Konya, Haiva Mohammad, Sedra Orfahli, Annika Pampuch, Maja Michelle Rymas, Baraa Saeed, Sara Soran Ali, Dilara Yildiz, Melisa Yurduseven.

Die Absolventen der Fachoberschule Gesundheit und Soziales (FOS12S22).

Fachoberschule Gesundheit und Soziales - Schwerpunkt Sozialpädagogik: FOS12S22

Nina Förster, Louis Ben Haddad, Noura Hamdan, Bedia Köse, Naila Krasnic, Carol Ann Mix, Vanessa Neumann, Nevin Öztürk, Emelie Madita Rook, Vanessa Ruppel, Selina Sahin, Celina Lesley Schmoll, Sara Zimmermann.

Die Absolventen der Fachoberschule Technik (FOS12T22.1).

Fachoberschule Technik - Schulspezifischer Schwerpunkt: FOS12T22.1

Elizsu Akbulut, Mahmud Al Soliman, Jwan Ismail, Onur Karabulut, Mohamad Omar Kwider, Araz Omar, Steffen Ozimek, Lars Simon, Nils Simon.

Die Absolventen der Fachoberschule Technik (FOS12T22.2).

Fachoberschule Technik - Schulspezifischer Schwerpunkt: FOS12T22.2

Ribal Ahmad, Musa Aksoy, Mohamad Alhelal, Moumen Aljallod, Hamza Allafi, Hamza Alshahin, Abbas Assaf, Sirach Elfaza, Jakub Harazin, Maik Krell, Lisa Desiree Mohrmann, Jorel Ben Palar Thambu, Leonard Rettkowski, Rami Sharif, Jerome Wache.

