Üfingen: Nachwuchsprobleme bei Rettungsschwimmern sind kein Thema

Die DLRG-Ortsgruppe Üfingen feiert ihr 70-jähriges Bestehen und zwar mit einem Tag der offenen Tür. „Wir freuen uns auf Besucher, die sich über unsere Arbeit informieren oder einfach nur gratulieren wollen“, sagt Alexander Rempel, Vorsitzender der Ortsgruppe.

Doch der Geburtstag ist für die Rettungsschwimmer nicht der einzige Grund zum Jubel, denn das Wort Nachwuchssorgen kennen die Mitglieder nicht. Und das ist einfach zu erklären: Sylvia Richter vom Vorstand sowie ein erfahrenes Rettungsschwimmerteam bilden den Nachwuchs für die Rettungsabteilung aus. Jeweils mittwochs ist sie mit den Jüngsten im Hallenbad Thiede und bringt sie bis zur Abnahme des Seepferdchens. „Und auch danach bleiben wir mit dem Nachwuchs in Kontakt und fördern und fordern sie, damit sie das Rettungsschwimmabzeichen ablegen können“, erklärt die Schwimmlehrerin.

2023 wurden acht Seepferdchen abgenommen und vierzehn Abzeichen für Rettungsschwimmer überreicht. „Eine sehr gute Bilanz“, sagt Vorsitzender Rempel. Die Ortsgruppe hat derzeit 320 Mitglieder und ein traumhaftes Gelände direkt am Stichkanal von Salzgitter. „Hier können wir unser Boot zu Wasser lassen und für Ausbildungszwecke einsetzen“, berichtet Rempel.

Im Übrigen durften früher nur Kinder aus den Kanaldörfern Üfingen, Sauingen, Bleckenstedt und Beddingen am Schwimmunterricht teilnehmen. „Das ist heute nicht mehr so“, erklärt Sylvia Richter und erklärt: „Wir haben mit anderen Schwimmabteilungen Kooperationen.“ Das sieht die Schwimmausbilderin auch als klaren Vorteil hinsichtlich der längeren Nutzungszeiten der Schwimmhalle. Für Kids sei Schwimmen bedeutend und der Andrang dabei zu sein und das Abzeichen zu machen, sei vielen wichtig. Im Alltag sind die Rettungsschwimmer für die Gesellschaft unterwegs an Badeseen oder auch an der See.

„Seit zwei Jahren fahren einige unserer erfahrensten Rettungsschwimmer für eine Woche an die Küste und schieben Dienst“, bestätigt Rempel. Der Nachwuchsaufbau für den Junior-Retter haben inzwischen zwölf Jugendliche erreicht. Diese üben eine Assistentenfunktion mit einem ausgebildeten Rettungsschwimmer aus. „Das Abzeichen des Rettungsschwimmers“, so Rempel, „muss alle zwei Jahre erneuert werden.“ Dabei müssen die Schwimmer Personen abschleppen, abtauchen oder die Reanimation beherrschen.

Die Schwimmer nehmen ihre Aufgabe ernst und auch deshalb ist ihnen die Ausbildung des Nachwuchses eine Herzensangelegenheit. Untereinander pflegen die DLRG-Mitglieder einen kameradschaftlichen Umgang und erfreuen sich an Aktionen wie das Anbaden oder dem geselligen Miteinander. Auch mit dem Jugendtreff für die Jugendabteilung geht die Gruppe neue Wege. „Hier kann sich unsere Jugend bis zum 18. Lebensjahr abseits der Oldies treffen und feiern“, schmunzelt Rempel.

Ortsgruppe Üfingen im Jahr 1953 gegründet

Die Geschichte der Ortsgruppe begann am 1. März 1953, als sich in Üfingen die Ortsgruppe gründete. Mit dem Ziel, Menschen in Not zu helfen und somit Leben zu retten, stellte der damalige Vorstand um Dieter Ahlbrecht und Hermann Kolle eine Kameradschaft auf, die sich in ihrer Freizeit aus- und fortbildet, um in einer Notsituation das nötige Können zu beherrschen.

Für die Beherbergung von Rettungs-, Tauch- und Beatmungsgeräten wurde eine Holzbaracke errichtet, kurz danach eine Badezone offiziell freigegeben. 1955 wurde der erste Bürger vor dem Ertrinken gerettet. Am 15. Juni 1974 wurde die neue Rettungsstation eingeweiht.

Diese wurde bis in die 1980er-Jahre genutzt, bis das Wasser- und Schifffahrtsamt sich vom Schirrhof zurückzog und die Ortsgruppe die vom Wasser- und Schifffahrtsamt nicht mehr genutzten Werkstatträume als zentrale Ausbildungsstätte nutzte. Heute gleicht das Gelände einem kleinen Paradies, das die Aufgabe hat, die Mitglieder auf mögliche Rettungsaktionen vorzubereiten.

