Die Abiturienten des Kranich-Gymnasiums

Von 68 Absolventen wurden 67 Schülerinnen und Schüler des Kranich-Gymnasiums mit der Allgemeinen Hochschulreife erfolgreich entlassen. Einmal wurde die Fachhochschulreife erreicht. Zwei Absolventen erzielten das herausragende Ergebnis mit 1,0: Nils-Ole Feyerabend und Henriette Watolla. Insgesamt haben 15 Abiturientinnen und Abiturienten die Eins vor dem Komma.

Was die Besten motiviert hat

Auf die Frage, wie man ein Abitur mit einer derartigen herausragenden Note schafft, antwortet Nils-Ole Feyerabend wie folgt: „Vermutlich muss man vor allen Dingen Begeisterung für die Fächer mitbringen, auf die man den Fokus legt. Hier sollte es möglichst große Überschneidungen mit den privaten Interessen geben, um sich über die zwei Jahre der Oberstufe hinweg immer wieder neu motivieren zu können. Und obwohl man den Ehrgeiz haben sollte, die Sachen immer anständig zu machen und gute Noten zu bekommen, hilft es auch, sich nicht ständig mit dem Gedanken an einen bestimmten Schnitt, den man anstrebt, verrückt zu machen.“





Seine Motivation innerhalb der neun Jahre auf dem Kranich beschrieb er folgendermaßen: „Von einer spezifischen Motivation würde ich bei mir erst ungefähr ab der neunten Klasse reden. Davor habe ich mein Dasein auf dem Kranich-Gymnasium nicht wirklich reflektiert. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich durch mein persönliches Interesse an Politik und Geschichte viele Anknüpfungspunkte an die meisten Fächer gefunden. Dazu kam dann noch der Ehrgeiz, auch in Fächern wie Mathe und den Naturwissenschaften gut sein zu wollen. Natürlich hat aber auch zu meiner Motivation beigetragen, dass ich in verschiedenen Momenten immer wieder das Glück und gute Freunde auf meiner Seite hatte.“





Henriette Watolla (Note 1,0) sagte: „Der erste Schritt ist die richtige Fächerwahl. Wenn man sich mit dem beschäftigt, was einem Spaß macht - wie bei mir Mathe, Physik und Informatik - dann kommt der Rest von allein und das Lernen fühlt sich nicht nach Arbeit an. Hausaufgaben sollte man natürlich trotzdem machen und sich in jeglichem Unterricht nicht zu sehr in Zurückhaltung üben. Für mich war es immer sehr motivierend, sich auch neben dem Unterricht in AGs kreativ auszuleben. Ob in der Mathe-, der Theater- oder auch der Chor-AG - überall kamen die unterschiedlichsten Menschen mit vielen verschiedenen Hintergründen, aber derselben Leidenschaft und guten Laune zusammen. Natürlich ist es auch schön, den eigenen Entwicklungsprozess von Eltern sowie Lehrern gespiegelt zu bekommen und gleichzeitig zu wissen: Hinter dem eigenen Horizont wartet noch so viel mehr, was es mit Neugier zu entdecken gilt!“



Das sind die Abiturienten

Und das sind die Abiturienten: Jan Alshuth, Beyza Arslan, Josephine Barth, Damla Bayrak, Thjorven Becker, Marlene Bernaisch, Lea Bessai, Henrik Bock, Hannes Bode, Emmy Bosse, Jonas Bremer, Anissa Cheklam, Niclas Crins, Maja Dames, Milla Danisch, Nele Deda, Gergely Deli, Rike Düren, Tim Düren, Laurenz Ebrecht, Leyla El-Zein, Nils Feyerabend, Nicolas Frömel, Florentina Gallapeni, Bibi Gul, Yassin Gul, Zuhal Gündüz, Mia Hähnel, Jonah Hansen, Miriam Heuser, Abdullah Ibis, Maarit Indorp, Bisan Jalbut, Celina Kahl, Stefan Kahlstatt, Azad Kalkan, Stavroula Kanellopoulos, Aylin Karabiyik, Finn Klauenberg, Leyla Kömek, Leon Kräft, Dave Lorenz, Sharau Mahmod Darwisch, Lia Mehler, Mohamad Mousa Alsaka, Kimberly Mungenast, Justin O´Connor, Tuba Orhan, Zoé Ott, Irini Parali, Timo Pecylle, Kaja Röhmeyer, Lars Rössig, Alina Ruda, Luisa Rudnicki, Emin Sari, Mattes Scheller, Kilian Schirowski, Katja Schmidt, Nathan Schulz, Nane Seiffert, Emine Sinekci, Hatirnaz Soylu, Aycan Ülbegi, Merle Voges, Noelle Wajdzik, Henriette Watolla, Meltem Yilmaz.

