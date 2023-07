Abiturienten des Gymnasiums Salzgitter-Bad

„Ente gut, alles gut“ lautet das Motto des Abiturjahrgangs 2023 am Gymnasium Salzgitter-Bad. Das gute Ende ihrer Schulzeit erreichten die sich selbst so bezeichnenden „AbituriENTEN“ am Freitag: Sie bekamen ihre Abi-Zeugnisse und wurden mit einer begeisternden Show in der Aula verabschiedet. Grund zur Freude gab es reichlich, denn 29 Schülerinnen und Schüler haben auf ihrem Zeugnis eine „1“ vor dem Komma ihrer Durchschnittsnote stehen. Zudem haben Lisa-Marie Steinert und Thekla Eschemann ihr Abitur mit der Traumnote „1,0“ bestanden.

Programm beeindruckt die Gäste

Höhepunkte der Veranstaltung waren neben den Auftritten der eigens für diesen Anlass zusammengestellten Abiband die zahlreichen Ehrungen: Die große Zahl der Schülerinnen und Schüler, deren herausragendes und vorbildliches Engagement an verschiedensten Stellen im Schulleben besonders gewürdigt wurde, beeindruckte die zahlreichen Gäste.

Der gut gelaunte Abi-Jahrgang startet nun mit vielen guten Wünschen im Gepäck in den neuen Lebensabschnitt.

Das sind die Abiturienten

Das sind die Abiturienten 2023: Anton Adam, Mohammad Alkhatib, Leyla Altekin, Fatima Ashour, Fatme Assaf, Alexander Baschmakow, Johanna Maylin Below, Luis Berkefeld, Luca Lara Bernhard, Kübra Bilgen, Mika Ben Blaske, Vanessa Blumenberg, Handan Boga, Jan-Paul Borgs, Franziska Kiara Brandes, Halil Cakir, Elisa Lucia Adriana Cezar, Conner Crome, Emilia Anna Dahms, Maria Dann, Andre Derkow, Lilli Sophie Deutsch, Alexander Edinger, Florian Ehmann, Dylan Ellinger, Thekla Eschemann, Emil Gedaschke, Jan Glaser, Claas Götsch, Jonas Grabenhorst, Paul Guckelsberger, Lilly Gundel, Emma Haase, Jannes Theo Hanck, Anna-Lena Hanusch, Lukas Heiduk, Vanessa Huwald, Sibo Jahn, Adna Jusic, Livia Alea Just, Jaimin Maurice Kaiser, Efe Kayhan Kaya, Anton Emil Kehler, René Keil, Arthur Klassen, Jonas Krusekopf, Tobias Kühn, Sofia Kwiaton, Kevin Thomas Kwieciszewski, Martin Christian Lichtblau, Amelie Michelle Loose, Marco Majeski, Lilli Charlotte Martin, Carina Maue, Tabea Sophia May, Aleyna Mercanoglu, Josephine Marie Meyer, Eva-Marie Müller, Max Fabian Müller, Merle Sophie Nather, Jannis Paul Neumaier, Nele Marie Neumeyer, Lukas Otto, Leon Petrunin, Emma Petryschyn, Max Puhlmann, Deniz Jan Rahnefeld, Ole Tillmann Rama, Greta Rautmann, Pauline Charlotte Rettberg, Paul Moritz Reupke, Benedikt Richter, Charline Lindsay Lotta Richter, Paul Florian Rockstroh, Jasper Sasse, Daniel Schäfer, Jason Schaftschek, Miray Schary, Thilo Schlesner, Marie-Paulin Schnaack, Fabian Scholz, Mia Margarethe Schoof, Felix Cornelius Schoppe, Marie-Luis Angelique Schulz, Pia Schünemann, Max Siemens, Max Patrick Siems, Talia Sildatke, Maureen Sosnik, Jordis Malena Spiller, Lisa-Marie Steinert, Lena Strobl, Hendrik Strüver, India Sabine Tappe, Tokessa Taube, Lorenz Valentin Tillig, Talina Maite Timme, Nisa-Nur Ugrak, Enes Can Ulukat, Efe Batuhan Uymaz, Leila Wiegleb, Lara Wiegmann, Marlon Bennett Winter, Felix Wojna, Ali Haydar Yalçinkaya, Yaren Klara Yalçinkaya.

