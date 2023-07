So hilft die Salzgitteraner Blinden- und Sehbehindertengruppe

Salzgitter Positives Denken und Freude an der Gemeinschaft: Die Kreisgruppe Salzgitter des Blinden- und Sehbehindertenverbands hilft in allen Lebenslagen.

Nicht mehr sehen zu können, die Farben der Welt im ewigen Dunkel, das ist eine Situation, die Personen mit Augenlicht kaum nachvollziehen können. Dennoch ist es für die Mitglieder des Blinden-und Sehbehindertenverbands Niedersachsen in der Kreisgruppe Salzgitter Realität. Doch den Kopf in den Sand stecken, aufgeben, sich in der Wohnung verstecken – das ist keine Option.

Karl-Heinz Vogel hat sein Augenlicht allmählich verloren und dennoch sagt er: „Ich denke positiv und nehme am Leben teil.“ Immerhin ist er stellvertretender Vorsitzender der Kreisgruppe. Mit der Unterstützung von Jasmin Bartels, die Vorsitzende ist, sind die beiden ein unschlagbares Team. Und das bedeutet, dass sie Schwierigkeiten überwinden, die sich immer wieder in den Lebensweg von blinden Menschen und Menschen mit Sehbehinderung einschleichen. Vogel erklärt: „Hier in Salder bin ich bis auf einige Ecken gut bis zur Bushaltestelle unterwegs und kann mich aus dem Stadtteil herausbewegen.“

Doch wenn es darum geht, Baustellen zu umrunden, die neu eingerichtet worden sind, ist Achtsamkeit geboten. „Ich bin schon einmal in einer Baugrube gelandet, weil die Absperrung nicht in Ordnung war“, erzählt Vogel. Als ganz gravierende Einschränkung auf den Gehwegen empfindet er die Roller, die überall kreuz und quer in der Gegend rumliegen würden. „Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, diesen Dingern auszuweichen und Sehende denken nicht darüber nach, was es für uns bedeutet“, betont er.

Karl-Heinz Vogel freut sich über die technischen Hilfsmittel, die ihm das Leben ohne Augenlicht erleichtern. Foto: Heike Heine-Laucke / Salzgitter

Doch das sind nur einige Situationen, die Menschen mit Sehbehinderungen im Alltag meistern müssen. Es gibt auch vieles aus Perspektive von Vogel, was dem Personenkreis das Leben erleichtert. Sprechende Ampeln und Busanlagen, die Diktierfunktion am Telefon, der Blindenstock, die Freunde und Bekannten, die zur Stelle sind, wenn Hilfe gebraucht wird. Karl-Heinz Vogel lebt allein und hat um sich ein Netzwerk geschaffen, auf das er zählen kann. „Wenn ich einkaufen oder zum Arzt gehe, habe ich Begleiter“, erklärt der 72-Jährige.

Ziel: Mehr Achtsamkeit in der Gesellschaft für Sehbehinderte

Vorsitzende Jasmin Bartels ist nicht erblindet, sondern war auf der Suche nach einem Ehrenamt und fand die Kreisgruppe. „Für mich war es anfangs etwas ungewohnt, mit Nichtsehenden zu tun zu haben, aber inzwischen habe ich es fast vergessen“, lacht Bartels.

Was sie an ihrer Aufgabe reizt, ist für die Blinden-und Sehbehinderten einen Stein ins Rollen zu bringen, damit die Gesellschaft mehr auf sie achtet. Gleichwohl weiß sie, dass es ein schwieriges Unterfangen ist. Aber sie hilft, wo sie kann und ist in machen Situationen ihr sehendes Augenpaar. Mit Karl-Heinz Vogel hat Jasmin Bartels einen Mann an der Seite bei ihrer Aufgabe, der sich nicht nur in Sachen Punktschrift auskennt, sondern auch acht Jahre im Behinderten-Beirat der Stadt Salzgitter gewesen ist.

Ein ganz wichtiger Aspekt für die Mitglieder sind die Treffen einmal im Monat. Im Seniorentreff Salzgitter-Lebenstedt treffen sie sich und besprechen ihre Anliegen, spielen oder scherzen. „Ganz wichtig“, sagt Vogel, „immer positiv denken“.

Gerda Neumann ist 81 Jahre und damit sie weiterhin trotz Erblindung mobil ist, hat sie ihren Bolero, einen ausgebildeten Blindenhund. Foto: Heike Heine-Laucke

Das hat auch Gerda Neumann (81) mit ihrem Blindenhund Bolero verinnerlicht. Mit ihm ist es ihr möglich, selbstständig Wege zu erledigen. Es ist bereits ihr dritter Hund und auf seinem Geschirr steht in großen Lettern „Ich arbeite – bitte nicht streicheln“.

„Das ist wichtig“, unterstreicht die 81-jährige und fügt als Begründung hinzu: „Der Hund muss seinen Job machen.“ Zwischen ihr und dem Großpudel hat es bereits bei der ersten Begegnung geklappt. „Wir sind ein super Team“, freut sich Gerda Neumann, die eine Sehbehinderung hat.

Informationen zur Salzgitteraner Kreisgruppe Die Mitglieder der Kreisgruppe Salzgitter treffen sich jeden vierten Freitag im Monat im Seniorentreff Salzgitter-Lebenstedt, Am Strumpfwinkel 24 in Lebenstedt, von 14 bis 16 Uhr. Kontakt zu der Gruppe erhalten Interessierte bei Jasmin Bartels unter der Rufnummer (05341) 8767332 und bei Karl-Heinz Vogel unter der Rufnummer (05341) 44122, bitte unbedingt eine Nachricht auf Anrufbeantworter hinterlassen.

