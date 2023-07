Radlader beschädigt Auto in Salzgitter: 7.000 Euro Schaden

Salzgitter Gleich zwei Autos wurden in der vergangenen Woche in Salzgitter-Lebenstedt beschädigt. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

Die Polizei Salzgitter ist derzeit auf der Suche nach dem Fahrzeugführer eines Radladers, der am Donnerstagvormittag zwischen 10.30 Uhr und 11.45 Uhr ein geparktes Auto beschädigt hat. Ein 28-Jähriger hat seinen grauen Pkw in der Leibnizstraße in der Nähe Söhlekamp auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Zeitgleich soll ein Radlader auf diesem Parkstreifen entgegen der Fahrtrichtung geparkt haben, wie die Polizei mitteilt.

Spuren an dem beschädigten Auto deuten darauf hin, dass der Radlader offensichtlich während des Ein- oder Ausparkens mit seiner Schaufel die Motorhaube und den Kühlergrill beschädigt haben könnte. Bei dem verursachenden Fahrzeug soll es sich um einen gelben Radlader mit einer weißen Kabine gehandelt haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 7.000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05341 1897-0 zu melden.

VW Golf beschädigt

Am Mittwochabend wurde in Salzgitter-Lebenstedt ebenfalls ein abgestelltes Auto in der Straße Fischzug beschädigt. Ein 25-jähriger Fahrer eines schwarzen VW Golf hatte sein Fahrzeug in der Zeit von 17.30 bis 18 Uhr auf einer Stellfläche geparkt. Wie die Polizei Salzgitter mitteilt, sei es dabei auffällig, dass diese Parkfläche von zwei Hausseiten winkelig eingegrenzt wird. Ein unbekannte Fahrer hatte offensichtlich beim Ausparken den Golf an der hinteren linken Fahrzeugseite beschädigt und sei anschließend geflüchtet.

Bei dem Verursacher soll es sich um einen weißen Audi aus Salzgitter gehandelt haben. Eine Schadenshöhe kann derzeit nicht genannt werden. Zeugen werden in jedem Fall gebeten, sich mit der Polizei Salzgitter unter der Telefonnummer 05341 1897-0 in Verbindung zu setzen.

red

