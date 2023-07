Prostatakrebs Führungssuche schwächt Salzgitters Berater in der Not

Der Verein Prostatakrebs Selbsthilfe steckt wie viele ähnlich organisierte Organisationen in einer tiefen Krise. Während angesichts von jährlich knapp 70.000 Neuerkrankungen und rund 15.000 Todesfällen pro Jahr der Bedarf an Beratung und vertraulichem Austausch Betroffener sich zwar angesichts von Online-Angeboten wandelt, aber nach wie vor besteht, krankt die Organisation an fehlendem Führungspersonal. Der Regionalverband Niedersachsen/Bremen wird daher aufgelöst. Das sei eine niederschlagende Tendenz, sagte der Vorsitzende der Selbsthilfegruppe Salzgitter, Rainer Mann, am Rande der Feier zum 20-jährigen Bestehen, die am vergangenen Freitag im Kniestedter Herrenhaus stattfand.

Vorsitzende dringend gesucht

Gesprächsthema waren aber auch alarmierende Zahlen, die Bundesverbandsvorsitzender Werner Seelig mitbrachte. So setzte der Rückgang der Selbsthilfegruppen im Verband schon 2017 ein. Während der Pandemie wechselte in 21 Gruppen die Leitung, 2022 in weiteren 10, in diesem Jahr waren es zusätzlich sieben. An der Jahrestagung des Bundesverbands im Juni 2023 hätten mit 19 Selbsthilfegruppen 20 Prozent aller Gemeinschaften nicht den Leiter, sondern lediglich ein Mitglied geschickt, resümiert Seelig.

Zusätzliche bürokratische Aufgaben

Was die Vorstandsarbeit belastet und zu mangelndem Interesse an ehrenamtlichen Führungsaufgaben führt, sind nicht nur zusätzliche bürokratische Anforderungen an die Selbsthilfegruppen wie etwa durch das Datenschutzgesetz, Förderanträge und -bedingungen, aber auch die reguläre Vereinsarbeit mit Mitgliederlisten und dem Kassenbuch. Dazu kommt die Vorbereitung von Gruppentreffen, Vorträgen, Diskussionen, Information, die Weiterleitung von Behandlungsmethoden und Erstgesprächen.

Ihn beschleiche bisweilen den belastende Eindruck, eine kleine Firma zu führen, sagt Mann, der wie sein Stellvertreter jährlich rund 1000 Ehrenamtsstunden für den 46-köpfigen Verein ableistet. „Das will sich heute niemand mehr antun“, sagt der Vorsitzende. Dennoch ist ihm anzumerken, dass ihm das Engagement für Menschen, die an Prostatakrebs, einer laut Mann „schambehafteten“ Erkrankung leiden, so sehr gefällt, dass er nach Ende seiner zweijährigen Wahlperiode „weitermacht, wenn ich gesund bleibe“.

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern

Prostatakrebs ist eine tückische Krankheit, die sich oft erst im höheren Alter bemerkbar macht, wenn nicht dringend empfohlene Voruntersuchungen die frühe Diagnose ermöglichen. Es handelt es sich um einen bösartigen Tumor der Vorsteherdrüse des Mannes. Prostatakrebs ist in Deutschland unter Männern die häufigste Krebserkrankung. Pro Jahr werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts bundesweit etwa 63.400 Neuerkrankungen diagnostiziert. Die meisten treten bei Männer ab etwa 70 Jahren auf. Die Wahrscheinlichkeit, fünf Jahre nach der Diagnose noch am Leben zu sein, ist mit knapp 90 Prozent die zweithöchste unter allen Krebserkrankungen in Deutschland.

Schmerzhafte Lücke

Der Wegfall des Landesverbandes, der laut Vorsitzendem Helmut A. Kurtz 40 Selbsthilfegruppen mit jeweils bis zu 50 Teilnehmern betreut hat, wird wohl eine schmerzhafte Lücke hinterlassen. Der Bundesvorstand will sie ausfüllen, indem er mehr auf soziale Netzwerke, Online-Vorträge und Patenschaften für die Gruppen setzt, die keinen Regional- oder Landesverband mehr haben.

„Wir müssen uns davon lösen, die Größe und Stärke des Bundesverbands lediglich über die Zahl der ihm angeschlossenen Selbsthilfegruppen zu definieren – je eher uns dies gelingt und je früher wie beginnen, neue Formen der Selbsthilfe zu ent-wickeln, desto besser werden wir auch in Zukunft die Interessen der Männer mit Prostatakrebs vertreten können“, bilanziert der Vorsitzende Seelig.

Doch ob das funktioniert, dürfte auch angesichts des hohen Durchschnittsalters der Betroffenen und der allgemeinen Tendenz zur Tabuisierung der Krankheit eine große Herausforderung sein.

