Brunchen am Hospiz

Brunchen am Hospiz Hospizverein Salzgitter lädt ein zum Bürgerbrunch

Britta Bötel macht Werbung für den „Bürger Brunch“ am 12. August. Anmeldungen der Teilnehmer sind ab sofort möglich.

Salzgitter-Bad Stattfinden wird das gesellige Frühstück am 12. August an der Virchowstraße in Salzgitter-Bad.