Unfall auf der Hohenroder Spinne: Zwei Frauen verletzt

Das wünscht sich keiner: Ein Unfall zum Ausklang des Wochenendes. Genau das aber ist in Hohenrode, einem der Stadtteile von Salzgitter, passiert. Genauer gesagt: auf der Hohenroder Spinne. Dort sind am Sonntag zwei Autos miteinander kollidiert. Vermutlich, weil eine der Personen an den Steuern der beiden am Unfall beteiligten Personen ein Stoppschild übersehen hat.

Unfall auf der Hohenrader Spinne: Frauen werden vor Ort von Rettungskräften betreut

Was genau bei dem Unfall im Stadtteil Hohenrode in Salzgitter passiert ist, liest sich nach ersten Erkenntnissen und dem Bericht unseres Reporters vor Ort dann so: Eine Frau befand sich aus Salzgitter-Bad kommenend auf der Hohenroder Spinne und krachte dann mit einem anderen Fahrzeug zusammen. Der Wagen war aus Goslar kommend unterwegs. Die Frau befand sich mit einer weiteren Frau in ihrem Fahrzeug, einem Opel. In dem anderen Wagen saßen insgesamt vier Personen und ein Hund.

Bei der Beifahrerin der Opel-Fahrerin löste durch den Zusammenstoß des Unfalls der Airbag aus. Sie wurde vor Ort ebenso von Rettungskräften betreut wie auch die Fahrerin des Opels selbst. Der Fahrer des anderen Wagens erlitt einen Schock. Als erstes war die Feuerwehr aus Hohenrode am Unfallort, weitere Feuerwehren sowie Rettungswagen und Polizei folgten.

