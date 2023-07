Ausgesetzt in Salzgitter: Wenn Tiere im Müll landen

Jack Russell-Terrier Peeves, cirka 7 Jahre alt, wurde in Salzgitter ausgesetzt. Seine Hinterbeine sind stark deformiert, er ist verhaltensauffällig.

Salzgitter-Bad In Salzgitter werden immer mehr Tiere ausgesetzt. Zwei Kater landeten gar in der Mülltonne. Das Tierheim gerät an Grenzen.