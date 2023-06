Altstadtfest mit Lachsalven und Bier eröffnet

Das Altstadtfest ist nach einer Corona-Zwangspause wieder gestartet. Pünktlich um 17 Uhr eröffneten am Freitag Oberbürgermeister Frank Klingebiel und der Vorsitzende des Komitees Bürgerfeste, Michael Buse, auf der Wohnbau-Bühne am Marktplatz mit dem traditionellen Fassanstich das Treiben im Herzen von Salzgitter-Bad. Die kulturelle Eröffnung gab es schon am Donnerstagabend mit der Theatergruppe Salzgitter-Bad.

Das Beste aus 30 Jahren

Die Schauspieler präsentierten ihr Programm „Das Beste aus 30 Jahren Sketch-ab’s“ im Hotel Ratskeller. Besser hätte der Auftakt nicht gelingen können als mit Lachsalven und viel Applaus für 60 Minuten Spaß und Ironie auf der Bühne.

„Eigentlich sind wir über die 30 Jahre bereits hinweg“, ließ Beate Andreseck verlauten, „denn das Jubiläum war bereits 2021“. Aus den vergangenen Bühnenjahren hatten die Schauspieler „Sketch-ab’s“ ausgewählt, die zu den Publikumslieblingen gehörten und die sie selbst gern aufgeführt hatten. Und es war ein kurzweiliges Auftaktprogramm für das anstehende Stadtfest.

Was für Lacher sorgte

Zum einen ging es um die Geschlechter-Frage, gefolgt von den immer wieder gern genutzten öffentlichen Verkehrsmitteln, darum, dass Vegetarier das Feld erobern und dass Legebatterie-Hennen ebenfalls Gefühle haben. Dass Parfüm nicht Hunderte von Euro kosten müsse, sondern für kleine Beträge in Discountern zu ergattern seien und auf ganz natürliche Weise dem Körper entwichen. Thema war auch, dass der Datenschutz eine heikle Angelegenheit ist, aber nicht in der Arztpraxis der Theatergruppe Salzgitter-Bad. Hier telefoniert die Rezeptionistin lautstark, gibt die Adresse eines Realschullehrers preis, der sich in Bordellen gern die Zeit vertreibt und sich eine Krankheit eingefangen hat.

Turbulent und facettenreich auch eine Szene, in der Mutter und Tochter ein Spielwarengeschäft besuchen und die Kindsmutter den Verkäufer mit ihrer Ausdrucksweise zur Verzweiflung bringt. Eine besonders amüsante Variante von Mathematik erlebten die Besucher, als es hieß: „28:7=23“ – und dies mit einer Ernsthaftigkeit gegengerechnet wurde, dass es durchaus das richtige Ergebnis hätte sein können. Es boten sich zauberhafte und wundersame Begegnungen, Vegetarier, die zum Sauerbraten eingeladen wurden, und Gastgeber, die es verwerflich fanden, dass Hasen den Möhren den Garaus machen.

Die Schauspieler legten ein tolles Programm hin, die Zeit verging im Nu und die Gäste applaudierten und genossen sichtlich die bühnenreife Show. Und wie Komiteevorsitzender Buse erwähnte, musste auf die kulturelle Eröffnung vier Jahre verzichtet werden. Ein gelungener Auftakt, dem nun turbulente Tage folgen werden.

Wie das Fest offiziell eröffnet wurde

Darauf spielte anderntags auch OB Klingebiel in seiner Eröffnungsrede an. „Heute tanzt mein Herz: Nach vier Jahren Zwangspause kann in Salzgitter-Bad endlich wieder ausgelassen gelacht, gefeiert und getanzt werden“. Das Besondere am Altstadtfest sei, dass es „ein großes und großartiges Bürgerfest ist“. Die Menschen engagierten sich für ihre Nachbarn, für alle Badenser, Salzgitteraner und Gäste aus nah und fern. „Es ist unser größtes Fest der guten Nachbarschaft und der freundschaftlichen Begegnungen“, betonte Klingebiel. Das Komitee Bürgerfeste habe mit großem Engagement „ein wirklich buntes und abwechslungsreiches Programm“ auf die Beine gestellt.

So werde mit dem Wiederaufbau auf dem Gelände der einstigen „Brandhäuser“ bis zum Ende des Altstadtfestes gewartet, um die Bühne und die Aktivitäten am Klesmerplatz ermöglichen zu können. Die Planungen und die Veranstaltung des Altstadtfestes bedeuteten „sehr viel Arbeit und Herzblut“, denn schließlich feiere Salzgitters zweitgrößter Stadtteil mit zahlreichen Highlights: „Das Altstadtfest ist eine Visitenkarte für einen aktiven und attraktiven Stadtteil“.

