Salzgitter An der Kreuzung John-F.-Kennedy-Straße/Theodor-Heuss-Straße wird aktuell gebaut. Die Polizei registrierte mehrere Verstöße von Verkehrsteilnehmern.

Die Polizei in Salzgitter registrierte bei einer Baustelle mehrere Verkehrsverstöße (Symbolfoto).

Polizei Salzgitter Bauarbeiten in Salzgitter: Verkehrsverstöße an Baustelle

Im Kreuzungsbereich der John-F.-Kennedy-Straße und der Theodor-Heuss-Straße in Lebenstedt finden noch für mehrere Wochen Bauarbeiten statt. Daher erfolgten in diesem Bereich gesonderte Verkehrsregelungsmaßnahmen, insbesondere durch Verkehrsleitmaßnahmen und vorgeschriebene Fahrtrichtungen, schreibt die Polizei Salzgitter. Die Beamten kontrollierten in diesem Bereich den Straßenverkehr, da Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen regelmäßig entgegen der Einbahnstraße fuhren.

Die Polizei konnte in dem Zeitraum 15 Verstöße feststellen. Die Polizei erinnert daran, dass nicht entgegen einer Einbahnstraße gefahren werden darf. Dies kann zu schweren Unfällen im Begegnungsverkehr führen. Die Polizei wird eine Verkehrsüberwachung durchführen.

red

