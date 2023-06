Salzgitter An mindestens vier Autos in Gebhardshagen haben Unbekannte eine klebrige Substanz geschmiert. Der Schaden liegt im hohen vierstelligen Bereich.

Vandalismus in Salzgitter Kleber-Attacke auf Autos in Salzgitter

In mindestens vier Fällen haben unbekannte Täter an abgestellten Fahrzeugen in der Straße „Am Dorfrand“ in Salzgitter-Gebhardshagen den Lack mit klebriger Substanz bespritzt und einen Schaden von annähernd 4.000 Euro verursacht. Die Polizei in Gebhardshagen bittet unter der Telefonnummer (05341) 867240 um Zeugenhinweise.

red

