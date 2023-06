Salzgitter: Schülerin gewinnt Preis bei Landeswettbewerb

Die braunen Haare hat sie zu einem langen Zopf geflochten. In Jeans und T-Shirt steht die 17-jährige Anja Eggers neben dem Bischof der Landeskirche Hannover, Ralf Meister, und ihrer Mentorin Beate Köbrich. Stolz präsentiert sie ihre Urkunde: Beim Landeswettbewerb mit dem Thema „#Mensch“ hat die Schülerin des Gymnasiums Salzgitter-Bad den 2. Platz erreicht. Alle zwei Jahre veranstaltet das Religionpädagogische Institut Loccum den Landeswettbewerb Evangelische Religion. In diesem Jahr beteiligten sich der Website des Instituts zufolge 363 Schülerinnen und Schüler. Dabei konnten die Teilnehmer in Kleingruppen oder in Einzelarbeit ein Portfolio erstellen. Für die Gewinner gab es Geld- und Bücherpreise.

Zur Teilnahme am Wettbewerb motiviert hat Eggers ihre Religionslehrerin Beate Köbrich. „Das erste Halbjahr haben wir zwei Stunden pro Woche im Religionsunterricht an unseren Projekten dafür gearbeitet“, erklärt die Schülerin. Anschließend hätten sie selbst aussuchen dürfen: Wollen sie außerhalb des Unterrichts an ihren Projekten weiterarbeiten und diese beim Wettbewerb einreichen? Anja Eggers wollte weitermachen – als einzige Einzelkämpferin der Klasse.

Obwohl sie eigentlich eher naturwissenschaftliche Interessen verfolgt, hat Anja Eggers mit einer theologisch-philosophischen Arbeit den 2. Platz beim gewonnen. Foto: Anna Lucy Richter / Funke Medien Niedersachsen

Und worum ging es in ihrer preisgekrönten Arbeit mit dem Titel „Das Selbst des Menschen“? Die Schülerin stellt sich in ihrem 20-seitigen Beitrag die Frage, was den Menschen besonders macht – und was das Selbst überhaupt sein soll. „Ich habe die Arbeit unterteilt in unterschiedliche Fragestellungen“, erklärt die Elftklässlerin. Neben den genannten Fragen geht es unter anderem auch um die Selbstdarstellung des Menschen, wie das Selbst religiös definiert ist und ob Tiere auch ein Selbst haben. „Alles, was irgendwie mit dem Menschen zu tun hat, wie er sich selbst sieht und darstellt“, fasst Eggers zusammen.

„Eigentlich ist das gar nicht meine Leidenschaft.“ Die Schülerin muss schmunzeln. Sie beschreibt sich eher als praktisch veranlagt. Ihre Interessen liegen schulisch gesehen im naturwissenschaftlichen Bereich – im kommenden Schuljahr möchte sie Mathe und Physik als Leistungskurse machen. Nach der Schule überlegt sie, Astrophysik oder Physik zu studieren. Auf ihre geleistete Arbeit ist sie stolz: „Ich habe viel Arbeit reingesteckt und es ist schön, dass sich das ausgezahlt hat.“ Und das hat es im wahrsten Sinne des Wortes: Ein Preisgeld von 250 Euro erhielt Eggers als Zweitplatzierte. Das Geld plant sie, für Bücher auszugeben oder für ihren Motorradführerschein zu benutzen.

