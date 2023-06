Polizei Salzgitter Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall in Salzgitter

Salzgitter Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Lesse in Salzgitter waren zwei Autos beteiligt. Fünf Personen wurden verletzt.