Polizei Salzgitter Unfall mit einem Verletzten in Salzgitter - 110.000 Euro Schaden

Am Samstagmittag ist es in Salzgitter-Thiede zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 70-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter stieß beim Linksabbiegen von der Eisenhüttenstraße auf die Landesstraße 615 in Richtung Salzgitter-Üffingen mit einem ihm entgegenkommenden Pkw eines 38-jährigen Fahrzeugführers aus Braunschweig zusammen.

Durch den Zusammenstoß entstand an den Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden von geschätzt 110.000 Euro, wie die Polizei Salzgitter mitteilt. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Fahrzeugführer aus Braunschweig wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

E-Scooter in Lebenstedt geklaut

Am Samstag haben unbekannte Täter in der Zeit von 17.15 Uhr und 17.30 Uhr einen E-Scooter auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Chemnitzer Straße entwendet. Der E-Scooter soll laut Polizeiangaben dort nur kurzfristig abgestellt gewesen sein, dies allerdings ungesichert. Der Scooter ist schwarz und von der Marke Telefunken.

Laut Zeugenangaben könnte der E-Scooter durch eine ältere männliche Person entwendet worden sein. Hinweise zu möglichen Beobachtungen des Tatgeschehens erbittet die Polizei Salzgitter-Lebenstedt unter der Rufnummer 05341/18970.

