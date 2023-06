Salzgitters Kater, der sich durchs Leben kämpfte

Kater August ist schon ungewöhnlich lange im Tierheim. Seit Oktober 2021 lebt der Vierbeiner in einem der Katzenzimmer. Bislang hat sich niemand für ihn interessiert, dabei ist der kleine Kater verschmust und möchte nichts anderes, als ein eigenes Zuhause mit lieben Menschen, die ihn kraulen.

August ist nach Schätzungen des Tierheims etwa sieben Jahre alt. Am 27. Oktober 2021 bezog er sein vorübergehendes Zuhause, nachdem er nach mehreren Versuchen in Salzgitter-Bad gesichert und in die Obhut der Tierschützer gegeben werden konnte. Der kleine Straßenkater schlich im Bereich der Augusta-Friedrichs-Straße umher und schlug sich von Futterstelle zu Futterstelle durch.

August war gesundheitlich schwer angeschlagen

Sorgen machten sie die Anwohner, da sich der Kater offensichtlich in einem schlechten Gesundheitszustand befand. Die Eingangsuntersuchung im Tierheim ergab, dass August ein stark verfilztes Fell hatte, sowie ein verklebtes und teils blutiges Gesicht. Bei der anschließenden tierärztlichen Untersuchung wurde festgestellt, dass sein Maul und Rachenraum stark entzündet war. Dies hatte zur Folge, dass dem Tier alle Zähne gezogen werden mussten. Zusätzlich wurde ein chronischer Schnupfen diagnostiziert. Trotz fehlendem Kauwerkzeug frisst August sehr gern – Nass- und sogar Trockenfutter.

Der Kater ist zunächst zurückhaltend

Fremden Personen gegenüber zeigt sich das „Tier der Woche“ zunächst zurückhaltend und abwartend. Hat der Kater seine Zurückhaltung jedoch abgelegt und nach mehrmaligem Beschnuppern das notwendige Vertrauen gefasst, präsentiert er seine schmusige Seite. Er liebt es zu kuscheln und lässt sich bereitwillig das Fell bürsten. Läuft ihm Speichel aus dem Mäulchen, ist die angewendete Kraultechnik genau richtig.

Der starke Kater hat sich in seinem bisherigen Leben durch die unterschiedlichen Lebenssituationen manövriert, nun ist es jedoch an der Zeit, dass August in seinen eigenen vier Wänden ankommt und stressfrei leben darf. Wohnungshaltung kommt für August nur mit gesichertem Balkon infrage.

