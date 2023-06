Zeitreise ins 15. Jahrhundert begeistert Salzgitteraner

Es war ein kunterbunter Maskenspaß, ein informativer Einblick in Handel und Handwerk von vor 800 Jahren und ein vor allem Kinder begeisternder Versuch, das Leben von Rittern, Adel und Knappen zum Leben zu erwecken: Knapp 15.000 Besucher, so schätzten die Veranstalter, drängte es am Wochenende zum achten „Spectaculum gebhardi hagensis“ in die historischen Mauern der Wasserburg in Gebhardshagen. Während vor der geschichtsträchtigen Anlage kaum ein Parkplatz zu finden war, begeisterten sich bei strahlendem Sonnenschein vor allem Familien an den 300 Teilnehmern des Mittelaltermarktes, die unter ihren Kostümen teilweise mächtig ins Schwitzen kam.

Umzüge, Märchenzeit und Zaubershow

Nachdem sich der Aufbau für das Spektakel am Donnerstag wegen des Unwetters verzögert hatte, zeigten sich Uwe Voss und Michaela Hummel vom Orga-Team erfreut über die sich schon am Samstag abzeichnende große Resonanz auf die Veranstaltung, die neun Monate Vorbereitungszeit gekostet hatte.

Programm auf drei Bühnen, die Einbeziehung des Ritterburgspielplatzes, zwei große Marktumzüge, viele Mitmachaktionen für Kinder, Märchenzeit, eine Zaubershow und Rittergerangel waren zielgenau auf Familien ausgerichtet, die sich gern ins Getümmel stürzten. So übte sich Sarah Busse aus Braunschweig im Hieb mit dem krummsäbelähnlichen „Falchion“ und attackierte „Ina und Rulf von Glinde“ aus Braunschweig, die die Besucher in Waffenkunde unterrichteten. Nebenan bekochten „Kleechen“ und Kristina von den „Danzluié Brunswiek“ die 14-köpfige Gruppe mit historischen Gerichten wie Rotweincharlotten mit Rehkeulen und bereite-ten sich auf Tänze mit den Spielleuten von „Maleficius“ vor.

Mitmachaktionen begeistern Kinder

Im Garten vorm Herrenhaus konnten sich Kinder wie der sechsjährige Jonah aus Ohlendorf im Überqueren von Scherben („Drachennasen“) auf dem Barfußpfad von Sven und seinen Kollegen von „Zapzara“ üben. Seine Familie lässt sich das Spektakel nie entgehen, kommt vor allem wegen der Musik, der Mitmachaktionen und der mittelalterlichen Kostüme. Da überkam die Jüngsten auch mal der Schrecken, wenn scheinbare Fieslinge wie der Ork-Schamane Graf Dinshutar oder die Märchenhexe Flatterbein vorbeischauten. Die Älteren sahen dagegen lieber Handwerkern wie Frank Friesen und Thorsten Knigge über die Schultern, die Waffen schmiedeten.

Das Mittelalter-Spektakel ist auch am heutigen Sonntag zu erleben. Es beginnt um 11.15 Uhr und endet gegen 19 Uhr.

