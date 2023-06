41-Jähriger pöbelt in Salzgitter - Polizeibeamte nehmen ihn fest

Salzgitter Außerdem eskalierte in Lebenstedt ein Streit zwischen zwei Männern. Am Alten Kreisel kam es zudem zu einem Verkehrsunfall.

Ein 41-jähriger Mann hat sich am Freitagabend gegen 19 Uhr in der Innenstadt von Salzgitter-Lebenstedt gegenüber anderen Personen pöbelnd verhalten. Die Polizeibeamten der Polizei Salzgitter nahmen den Mann in Gewahrsam, nachdem er auch körperlich übergriffig wurde. Ihm steht laut Polizeiangaben ein Verfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung bevor.

Am Abend kam es darüber hinaus in der Straße Lerchenfeld in Lebenstedt zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein Streit zwischen zwei Männern eskalierte gegen 21.45 Uhr, sodass einer der beiden ebenfalls von der Polizei in Gewahrsam genommen wurde. Auch da ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung.

Verkehrsunfall am Alten Kreisel

Am Freitagmittag kam es gegen 12,17 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der An der Kreuzung Willy-Brandt-Str. / Kattowitzer Str. , dem sogenannten „Alten Kreisel“. Ein Pkw bremste, woraufhin der dahinter fahrende Pkw dem Fahrzeug auffuhr. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Die Polizei rät, bei geringen Geschwindigkeiten den erforderlichen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug einzuhalten.

Betrunkener E-Bike-Fahrer in Lebenstedt unterwegs

Die Erfahrung, dass auch für Fahrradfahrer Promillegrenzen gelten, musste ein 31-jähriger Mann aus Salzgitter am Freitagabend gegen 22.25 Uhr auf seinem E-Bike machen. Der Mann hat zunächst versucht, sich der Polizeikontrolle zu entziehen und flüchtete. Nach einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass er mit rund 2,7 Promille unterwegs gewesen sei. Weiterhin soll er verbotene Substanzen mitgeführt haben. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de