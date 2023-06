Salzgitter-Bad Unbekannte Täter sind in Salzgitter-Bad in die Garage eines Sportvereins eingebrochen und haben Gegenstände gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.

Polizei Salzgitter Unbekannte brechen in Garage in Salzgitter ein - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter sind zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr, in Salzgitter-Bad in eine Garage eines örtlichen Sportvereins in der Jahnstraße eingebrochen. Das berichtete die Polizei am Freitag.

Die Täter stahlen Gegenstände, insbesondere einen Rasentrimmer. Der Schaden liegt nach Schätzungen der Polizei bei zirka 350 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter 05341 8250 entgegen.

red

