Salzgitter: Täter bei Einbruch in Kiosk gestört

Lebenstedt In Salzgitter-Lebenstedt haben drei Täter versucht, in einen Kiosk einzubrechen. Ohne Erfolg. Sie wurden gestört und flüchteten daraufhin.

Unbekannte haben in Salzgitter versucht, in einen Kiosk einzubrechen (Symbolbild).

Unbekannte Täter sind in den Morgenstunden am Donnerstag bei einem Einbruch in Salzgitter-Lebenstedt gestört worden. Die drei Täter versuchten mittels eines Steines gegen 3.10 Uhr die Schaufensterscheibe eines Kiosks in der Chemnitzer Straße einzuwerfen. Das Vorhaben scheiterte jedoch und es entstand lediglich ein Loch von zirka 40 bis 50 Zentimetern. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mindestens 1000 Euro.

Die flüchtigen Täter können den Angaben der Polizei zufolge wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war männlich, 180 Zentimeter groß, zirka 20 Jahre alt, trug dunkle Kleidung und hatte gelockte, dunkle Haare. Die zweite und dritte Person waren männlich, 170 cm groß, zirka 20 Jahre alt und trugen dunkle Kleidung.

red

