Schwimmen, Radfahren, Laufen: Schüler aus Salzgitter geben alles

Salzgitter 679 Kinder aus neun Grundschulen aus Salzgitter haben sich zum Triathlon am Salzgittersee angemeldet. So lief der Wettkampf ab.

Auf die Plätze, fertig, los: Die Klasse 4c der Grundschule Am See schwimmt beim „Klasse! Triathlon! Steelkids!“ am Salzgittersee um die Wette.

Eine drückende, schwüle Wärme herrscht unter dem dicht bewölkten Himmel am Salzgittersee. Zwischendurch weht ein leichter Windstoß durch die versammelte Menschenmenge am Strand. Zum größten Teil sind es Kinder, die in Grüppchen herumstehen, aufgeregt kichern oder sich eifrig umziehen. Sie bereiten sich vor auf ihre Teilnahme beim Wettkampf „Klasse! Triathlon! Steelkids!“

Dabei gilt für die Dritt- und Viertklässler die olympische Triathlon-Kurzdistanz: 1500 Meter Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen. Das muss aber nicht jeder der Schüler alleine schaffen. Vielmehr ist das Ganze als Team-Aufgabe gedacht: Jede Klasse muss die Distanzen schaffen. Direkt hinter der Wasserski-Anlage auf dem See haben die Veranstalter vier Bojen in Entfernungen von 12,5 und 25 Meter befestigt. Jeweils zwei Klassen können parallel antreten. Die kleine Runde schwimmen Schüler, die noch nicht so sicher beim Schwimmen sind, die große Runde übernehmen die fortgeschrittenen Schwimmer.

1500 Meter im Salzgittersee schwimmen

„Jede Klasse muss insgesamt 60 Runden schwimmen“, erzählt Lehrerin Julia Deneke, „und die großen 50-Meter-Runden zählen doppelt.“ Ihre Schüler aus der 4c der Grundschule Am See stehen in Schwimmmontur bereit. Dann erklingt die Hupe und die 16 Viertklässler rennen los. Das Seewasser spritzt auf, während die Schüler ins tiefere Wasser waten und anfangen zu schwimmen. Vom Ufer bekommen die eifrigen Schwimmer lautstarke Unterstützung der anderen Klassen.

Die Grundschule Am See ist eine von neun Grundschulen, die ihre dritten und vierten Klassen am Triathlon teilnehmen lassen. „Angemeldet sind 679 Kinder aus 34 Klassen“, erklärt Christian Schlums, der die Veranstaltung organisiert. Dabei sind auch die Grundschulen Lesse, Lichtenberg, Ringelheim, Sehlde, Dürerring, Am Sonnenberg, Große Elbe und Fümmelsee. Die Trimas-Veranstaltung (Triathlon macht Schule) hat Schlums im Auftrag des Vereins zur Förderung des Triathlonsports in Salzgitter und Niedersachsen geplant.

Jede Klasse hat einen Plan, wann sie wo starten soll. Christian Schlums, Organisator des Wettkampfs „Klasse! Triathlon! Steelkids!“

„Üblicherweise gibt es beim Triathlon die Reihenfolge Schwimmen, Radfahren, Laufen“, sagt Schlums. Im vergangenen Jahr habe diese Reihenfolge auch für alle gegolten. Aber weil es in diesem Jahr so viele Schüler seien, musste er es anders regeln. „Jede Klasse hat einen eigenen Plan, wann sie wo startet“, erklärt der Organisator.

Schüler-Triathlon in Salzgitter: Nach dem Schwimmen zum Radfahren

Die 4c hat beispielsweise mit Laufen angefangen und muss nach dem Schwimmen zur Fahrradstrecke. Als die 60 Runden geschafft sind, steigen die Schüler strahlend aus dem Wasser. Ein wenig erschöpft, aber hochmotiviert. „Ich habe einfach immer weiter gemacht“, sagt Layla, die auf der 50-Meter-Bahn geschwommen ist. Für ihren Klassenkameraden Malik war die Schwimmaufgabe eine leichte Übung: „Für mein Silberabzeichen musste ich 20 Minuten lang schwimmen“, erzählt er, „das heute fand ich einfach.“ Dann müssen die beiden sich schon zusammen mit ihrer Klasse umziehen, damit sie rechtzeitig zum Radfahren kommen.

Zusätzlich zum Schwimmen und Laufen müssen die teilnehmenden Klassen auch 40 Kilometer mit dem Fahrrad zurücklegen. Foto: Anna Lucy Richter / Funke Medien Niedersachsen

Eine Rad-Runde ist für die Viertklässler 840 Meter lang. Jede Klasse muss somit 48 Runden fahren, um die 40 Kilometer zu schaffen. Wie an allen Stationen sind auch hier einige Helfer, um die Kinder einzuweisen, Räder zu vergeben, die Runden zu zählen und die Zeit zu stoppen. Auch ältere Schüler aus dem Triathlonverein unterstützen die kleinen Sportler. So auch die 12-jährige Lara. Sie findet: „Das Schönste ist zu sehen, wenn die Kinder ins Ziel kommen und lächeln.“

