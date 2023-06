Stadt Salzgitter weist sorglosen Umgang mit Pavillon zurück

Die Stadt hat die Klagen des Mitbegründers des Gradierpavillons, Jürgen Prokop, über den schlechten Zustand der Touristen-Attraktion im Süden Salzgitters zurückgewiesen. Annette Schudrowitz, Geschäftsführerin der für die technische Betreuung zuständigen Bäder, Sport und Freizeit Salzgitter GmbH (BSF), weist die Vorwürfe zurück. Nach einer Ortsbegehung am Mittwoch erklärte sie, das Bauwerk befinde sich „insgesamt in einem guten Zustand“.

Salzablagerungen sind „normal“

So hatte Prokop moniert, dass Bohrungen in den Verteilerrinnen oberhalb der Reisigbündel zum großen Teil verstopft sind, die Sole daher über die Rieselwand hinaus springt, die Holzbalken mit Salz bedeckt und faulen lassen könnte. Schudrowitz widerspricht. „Für die Funktion des Gradierpavillons ist es nicht zwingend erforderlich, dass alle Bohrungen frei sind“, erklärte sie. Überdies seien von etwas mehr als 100 Bohrungen nur maximal 4 bis 5 je Wand verstopft. Zwar würden die Bohrungen gelegentlich durch Kalkablagerungen aus den Rohrleitungen verschlossen, doch die Verteilerrinne sei bewusst so konstruiert, dass die Sole im Ausnahmefall überlaufen könne. Die Rinne werde regelmäßig gereinigt.

Die Salzablagerungen auf dem Holz, betont die BSF-Chefin, seien „völlig normal“. Gradierwerke und –pavillons würden vorwiegend aus Holz gebaut, weil es die Feuchtigkeit und das Salz am besten aufnehmen könne. Salzverkrustungen führten zu keiner Beeinträchtigung. Schudrowitz: „Andere Gradierwerke sehen meist mindestens genauso aus“. Dennoch würden auch die Holzteile regelmäßig abgespritzt.

BSF sorgt für regelemäßige Reinigungen

Dass sich auch am Auffangbecken Solespuren zeigten, wie Prokop kritisierte, sei „völlig normal, weil dort ja ständig Sole aufgefangen wird“. Erst im Herbst 2022 hätten BSF-Techniker die Stahlwanne vollständig abgeschliffen und poliert, sodass sie wieder glänze. Regelmäßige Reinigungen sagte Schudrowitz auch hier zu. Dass Sole auch auf den Boden gelange, liege ebenfalls in der Natur der Sache. Aber auch der Boden werde bei Bedarf abgespritzt.

Wöchentliche Kontrollen zugesagt

Die BSF, betonte Schudrowitz, veranlasse eine wöchentliche visuelle Kontrolle der technischen Anlagen, des Wasserkreislaufs und der Beleuchtung sowie einmal im Jahr eine Grundreinigung der Auffangwanne. Und: „Wir machen noch einiges mehr“.

Der Gradierpavillon im Rosengarten wurde 2009 vom Bürgerverein Bad Salzgitter errichtet. Im Mai 2021 bat er die Stadt darum, Instandhaltung und Wartung zu übernehmen.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de