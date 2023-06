Supermarkt in Salzgitter-Bad wiedereröffnet

Salzgitter-Bad Nach einer Modernisierung öffnete der Discounter in der Burgundenstraße am Dienstag wieder seine Türen. Das hat sich im Netto-Markt geändert.

Die Netto-Filiale in der Burgundenstraße 15 in Salzgitter-Bad hat am Dienstag wieder aufgemacht. Zuvor war der Markt modernisiert worden. „Das ist der zweite Umbau, den ich hier miterlebe“, sagt Marktleiterin Friederike Brandes. Auf einer Fläche von etwa 930 Quadratmetern biete der Netto-Markt jetzt mehr Platz zum Einkaufen. Mit breiteren Gängen und neuen Tiefkühlschränken könnten die Kunden so wieder Spaß beim Besuch der Filiale haben, findet Brandes.

Mehr als 5000 Produkte könnten Interessierte im modernisierten Netto-Markt finden, heißt es in der Mitteilung der Filiale. Viele neue Produkte seien hinzugekommen, erzählt die Marktleiterin. Dabei habe es am Eröffnungstag nicht nur Äpfel, Kartoffeln, Milch und Wurst gegeben: Auch Blumenkästen oder ein Computerbildschirm habe zum Verkauf gestanden. „Immer mehr Kunden bevorzugen ein effizienteres Einkaufen“, so die Mitteilung. Daher biete der Laden nun sehr viel mehr unter einem Dach an, als dies früher der Fall gewesen sei.

„Morgens um 7 Uhr standen hier schon etwa 20 Leute vor der Tür“, sagt die Marktleiterin. Einzig das Wetter am Dienstagmorgen habe sie gestört, erzählt Brandes. Ein heftiger Regenguss habe das Einkaufsvergnügen getrübt. „Die Leute, die auf dem Parkplatz standen, sind natürlich nicht wieder weggefahren“, sagt sie. Aber viele Kunden würden normalerweise zu Fuß kommen. Die habe der Regen möglicherweise abgehalten, meint Brandes.

Der modernisierte Supermarkt öffnet montags bis samstags jeweils von 7 bis 22 Uhr. Neben der Filiale in der Burgundenstraße in Salzgitter-Bad gibt es in der Stadt noch zwei weitere Netto-Filialen in Lebenstedt, eine in Lichtenberg und eine in Thiede.

Lesen Sie mehr Nachrichten aus Salzgitter:

alr

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de