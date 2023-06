Wo nach dem Berufsleben Freizeit gestaltet wird

Wenn geistig beeinträchtigte Menschen in Salzgitter im Seniorenalter sind oder in den Vorruhestand wechseln, könnte ihnen die Vereinsamung drohen. Die Lebenshilfe will sie dann nicht alleine lassen und hat ihre erste Seniorentagesstätte im Riesentrapp 20 in Lebenstedt eröffnet. Zunehmende Anfragen von außerhalb der Organisation hätten sie zu diesem Schritt ermutigt, sagt Olaf Flamme, der den Bereich Wohnstätten leitet.

Großes Freizeitangebot

Schon zu Jahresbeginn sollte die Tagesstätte offiziell eröffnen, doch weil das Mobiliar nicht pünktlich geliefert werden konnte, wurde des Projekts anfangs ausgebremst. Nun ist die neue Einrichtung fast schon etabliert, doch der Startschuss fällt erst am 14. Juli. Dann dürften erste Nutzer wie Bettina Hartmann oder Detlef Künnecke schon zu den Stammkunden gehören, die die Seniorentagesstätte regelmäßig aufsuchen. Die Tagesstätte öffnet montags bis freitags, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Drei Betreuerinnen, zu denen etwa Michaela Tauche oder Malgorzata Lienert gehören, stehen dann bereit, um mit ihren Gästen Essen zuzubereiten, einzukaufen, Veranstaltungen zu besuchen, zu spielen, zu basteln oder Tagesausflüge zu unternehmen.

Es sei wichtig, betont Flamme, dass die Betroffenen soziale Kontakte knüpfen, ihre Fähigkeiten und Kompetenzen ausbauen können. Zugleich wird auch von Ihnen selbst eine gewisse Verlässlichkeit erwartet. So müssen sie gewährleisten, dass sie mindestens 20 Stunden pro Woche in der Seniorentagesstätte anwesend sind. Auch für dieses Projekt sucht die Lebenshilfe noch Personal, aber auch Jugendliche, die nach ihrer Schulzeit etwa ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) absolvieren wollen, um sich beruflich zu orientieren. Sie seien willkommen, sagt Flamme. Wer weitere Informationen zur neuen Seniorentagesstätte erhalten will, wendet sich ebenfalls an den Bereichsleiter. Er ist telefonisch unter (05341) 8722-30 oder per E-Mail (olaf.flamme@lebenshilfe-sz.de) zu erreichen.

Die Lebenshilfe in Zahlen

Die Lebenshilfe ist eines der größten Unternehmen Salzgitters und hat rund 350 Mitarbeiter. Sie setzt auf Angebote für Kinder und Familien, schulische Bildung und Inklusion, besondere Wohnformen, eine Werkstatt für Menschen mit Beeinträchtigungen und ambulante Assistenzangebote. So stellt das Unternehmen 332 Plätze im Betreuten Wohnen, der Interdisziplinären Frühförderung, dem Autismus-Zentrum, dem familienunterstützenden Dienst und der Schulbegleitung. 12 Plätze gibt es überdies im Heilpädagogischen Kindergarten „Rudis Welt“ und 88 in der Tom-Mutters-Schule.

