Salzgitter Bei einem Unfall in Salzgitter hat sich am Dienstag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Eine 27-jährige Autofahrerin erfasste ihn beim Abbiegen.

In Salzgitter kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Schwerer Verkehrsunfall in Salzgitter: Auto erfasst Motorrad

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Salzgitter-Thiede hat am Dienstagmorgen eine 27-jährige Autofahrerin einen 37-jährigen Motorradfahrer erfasst. Dieser erlitt schwere Verletzungen. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Sie sucht nach Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand der Polizei fuhr die 27-Jährige gegen 8 Uhr die Eisenhüttenstraße aus Richtung Salzgitter-Watenstedt kommend entlang. Die Frau beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz des VW-Werkes zu fahren. Dabei stieß sie mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Er verletzte sich dabei schwer und musste ärztlich versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden, die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf zirka 19.000 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zur Ampelschaltung am Unfallort machen können und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 05341 941730 entgegen.

red

