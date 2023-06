Drachenboote und Mittelaltermarkt: Das ist los in Salzgitter

Salzgitter Zwei Rennen sind am Wochenende auf dem Salzgittersee und in Steterburg geplant. Aber nicht nur im Norden der Stadt wird am Wochenende viel geboten.

Rund um die Wasserburg in Gebhardshagen findet am Wochenende wieder der Mittelaltermarkt statt. Außerdem ist jede Menge Action in Salzgitter geplant. (Archivbild)

Es wird rasant am Wochenende in Salzgitter. Gleich zwei Rennen sind in der Stahlstadt geplant – mit ungewöhnlichen Fortbewegungsmitteln. Außerdem können Salzgitteraner für zwei Tage eine Zeitreise ins Mittelalter machen. Das sind die fünf Top-Veranstaltungen am kommenden Wochenende:

Mittelaltermarkt auf der Wasserburg

In der Wasserburg Gebhardshagen tanzen am Samstag, 24. Juni, und Sonntag, 25. Juni, die Gaukler, Narren und Musikanten. Denn dort findet der Mittelaltermarkt statt: das Spectaculum gebhardi hagensis. Von früh bis spät können die Besucher dort jede Menge mittelalterliche Handwerkskunst bewundern oder folkloristischer Musik mit Sack und Trommel lauschen. Kleine Ritter, Prinzen oder Prinzessinnen haben unter anderem die Chance, bei einem Knappen-Workshop oder beim Rattenwerfen ihr Können zu zeigen.

Am Samstag öffnet der Markt von 12 bis 23 Uhr, am Sonntag zwischen 11 und 19 Uhr. Der Eintritt in die Mittelalterwelt ist frei, aber die Veranstalter bitten um eine Spende, um die Wasserburg weiter erhalten zu können. Das Programm und weitere Informationen finden Interessierte auch auf der Webseite der Veranstalter.

Drachenbootrennen auf dem Salzgittersee

Am Salzgittersee werden Spaziergänger am Sonntag wenig Ruhe finden. Denn anlässlich des Helios-Drachenbootcups rasen die Boote über den See. Die 250 Meter lange Rennstrecke liegt zwischen Piratenspielplatz und der Anlegestelle für Drachenboote. Am Uferrand können Zuschauer und Teilnehmer sich währenddessen mit Essen und Getränken versorgen.

Von 10.15 Uhr an geplant sind 14 Rennen mit jeweils zehn Paddlern pro Boot und vier Rennen der großen Drachenboote mit je 20 Paddlern. Am Nachmittag finden dann die Finalrunden und Staffelrennen statt. Neben der schnellsten Teams küren die Veranstalter auch das beste Kostüm der Renn-Paddler.

Beim Helios-Drachenbootcup auf dem Salzgittersee zeigen die Drachenbootteams am Sonntag, 25. Juni, was sie können. (Archivbild) Foto: Bernward Comes / Salzgitter Zeitung / Bernward Comes

Mit Bobbycar oder Seifenkiste durch Steterburg

Aber nicht nur in Lebenstedt, auch in Steterburg rasen die Rennfahrer. Allerdings geht es hier nicht um Boote, sondern um Bobbycars und Seifenkisten. Am Samstag, 24. Juni, starten um 13.30 Uhr zunächst die Bobbycar-Fahrer. Ab 14.30 Uhr rasen die kleinen Rennfahrer mit ihren Seifenkisten etwa 150 Meter auf der Ahornstraße entlang. Die Siegerehrung der Seifenkistenfahrer findet ab 18 Uhr statt.

Kunstausstellung im Ringelheimer Mausoleum

Wer am Wochenende nicht nach Action sucht, wird möglicherweise in Ringelheim fündig. Im Mausoleum hinter der Klosterkirche eröffnet Daniela Richter-John ihre Kunstausstellung „Das Mädchen und die Geschichten unserer Zeit“. Die Vernissage findet am Samstag, 24. Juni, ab 17 Uhr statt. In ihren Werken stellt die Künstlerin ein kleines Mädchen vor, das sich mit dem Ukraine-Krieg auseinandersetzt. Die Ausstellung ist bis Sonntag, 9. Juli, jeweils am Wochenende von 15 bis 18 Uhr im Mausoleum zu sehen.

Ballettgala in Salzgitter-Bad

Die schönen Künste können Salzgitteraner auch in der Aula des Gymnasiums Salzgitter-Bad bewundern. Anlässlich des 25-jährigen Jubiläums der Ballettschule Salzgitter zeigen Tänzerinnen und Tänzer ihr Können. Die Ballettgala findet am Samstag und Sonntag jeweils ab 16 Uhr statt. Karten gibt es bei der Ballettschule unter info@ballettschule-salzgitter.de oder in allen Shops der Konzertkasse. Die Tickets kosten 17 bis 28 Euro pro Person.

