Salzgitter In Salzgitter hat ein Unbekannter hochwertige Baumaterialien gestohlen, vermutlich mithilfe eines Lkw. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Mindestens ein unbekannter Täter hat in Salzgitter Baumaterialien von dem Gelände des Kieswerkes gestohlen (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Dieb stiehlt Baumaterialien in Salzgitter - 15.000 Euro Schaden

Mindestens ein unbekannter Täter hat in Salzgitter hochwertige Baumaterialien von dem Gelände des Kieswerkes gestohlen. Das berichtete die Polizei am Dienstag.

Demnach hat der oder die Täter zwischen Freitag, 16 Uhr, und Montag, 6 Uhr, zahlreiche metallische Gegenstände gestohlen. Dabei verursachte er laut Polizei einen Schaden von mindestens 15.000 Euro. Des Weiteren gehen die Ermittler davon aus, dass der Täter mithilfe eines Lkw das Gelände befahren und das Diebesgut auf das Fahrzeug geladen hat. Hierzu sei wohl ein Verladekran erforderlich gewesen. Anschließend habe sich der Täter vom Tatort entfernt.

Hinweise zur Tat und zum möglichen Tatfahrzeug nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341 8250 entgegen.

79-Jähriger gefährdet Motorradfahrer auf Nord-Süd-Straße

Ein 79-jähriger Autofahrer soll am Sonntag gegen 18.40 Uhr auf der Nord-Süd-Straße beinahe einen Unfall mit einem Motorradfahrer verursacht haben. Aufmerksamen Zeugen fiel der graue Pkw auf, der aus Richtung Groß Mahner kommend in Richtung Salzgitter-Gebhardshagen fuhr. Die Hinweisgeber informierten laut Mitteilung, dass das Fahrzeug sehr unsicher geführt und zum Teil mehrfach in den Gegenverkehr gesteuert wurde. Die Polizei konnte den Pkw stoppen. Die Beamten kontrollierten anschließend den 79-jährigen Fahrer. Sie ermittelt nunmehr die Ursache für die unsichere Fahrweise.

Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Unfall und auch, dass sich der Motorradfahrer bei ihr meldet unter 05341 86724-0.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de