Ritter, Gaukler und Händler ziehen in Salzgitters Wasserburg ein

Gebhardshagen. Wie im Mittelalter geht es in der Wasserburg in Gebhardshagen Mitte Juni zu. Was beim „Spectaculum gebhardi hagensis“ geboten wird, lesen Sie hier.

Sie sind wieder zurück, die Ritter, Handwerker und Edelleute vom Mittelaltermarkt in Gebhardshagen. Das achte „Spectaculum gebhardi hagensis“ findet am Samstag, 24 Juni, von 11.15 bis 23 Uhr und am Sonntag, 25. Juni, von 11.15 bis 19 Uhr auf dem Gelände der Wasserburg statt. „Das Volk um das Herzogtum Braunschweig sowie vom Bistum zu Hildesheim“ zieht dann laut Veranstalter wie gewohnt „zu Ehren der Edlen zu Hagen“ ein, um ab Samstag „allenthalben zu verzücken durch das Können der Spielleut und der tribalnden Weiber, die zur Kurzweyl des Volkes sich bewegen“. So gibt es im Burghof ab 11.15 Uhr Musik mit der Band „Klanginferno“, ab 12.45 Uhr unterhalten die Spielleute „Maleficius“, ab 12 Uhr beginnt der große Markumzug und ab 16.15 wird der Feuerspucker Jaroslaw auftreten. Zudem gibt es Gaukeley, viel Musik, Ulk, Gesang und eine Bierprobe.

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Der Teufel war auch da: Im Kostüm stehen Walpurgisbesucher in Wernigerode vor der Erstürmung des Rathauses auf dem Marktplatz. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Im Hexen- und Teufelskostüm stehen zwei Walpurgisbesucher in Wernigerode vor der Erstürmung des Rathauses im Stadtzentrum. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Im Kostüm tanzen Walpurgisbesucher in Wernigerode vor der Erstürmung des Rathauses auf dem Marktplatz. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Im Kostüm stehen Walpurgisbesucher in Wernigerode vor der Erstürmung des Rathauses auf dem Marktplatz. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Ein geschmückter Sonderzug der Harzer Schmalspurbahnen GmbH fährt von Wernigerode zum Walpurgisfest nach Schierke. Foto: Matthias Bein / dpa



Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Kostümiert nehmen Besucher des Walpurgisfestes in Schierke am Festumzug teil. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Kostümiert stehen Besucher des Walpurgisfestes in Schierke und verfolgen den Festumzug. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Kostümiert nehmen Besucher des Walpurgisfestes in Schierke am Festumzug teil. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Kostümiert nehmen Besucher des Walpurgisfestes in Schierke am Festumzug teil. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Besuchermassen feiern in Schierke das Walpurgisfest. Foto: Matthias Bein / dpa



Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Besucher stehen auf dem Walpurgisfest in Schierke am Feuer. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Im Hexenkostüm steht ein Besucher des Walpurgisfestes in Schierke am Feuer. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Farbig illuminiert ist der Mittelaltermarkt zum Walpurgisfest im Schierker Kurpark. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Die Mittelalterband „Tanzwut“ steht auf dem Walpurgisfest in Schierke auf einer Bühne. Foto: Matthias Bein / dpa

Walpurgisnacht im Harz – die Bilder von 2023 Das Konzert war gut besucht. Foto: Matthias Bein / dpa

So sieht das Programm am Samstag aus

Ein ähnliches Programm ist am Samstag ab 11.30 Uhr auch auf dem Marktplatz zu verfolgen. Es wird um 22.30 Uhr beendet mit einem Feuerzauber von „Bene Vobis“. Auf der Lagerwiese ist am Samstag ab 11.45 Uhr die Feuershow, ab 12.45 viel Musik und zum Abschluss um 20.30 Uhr noch einmal die „Magic & Fireshow Jaroslaw“ zu erleben

Besucher können überdies Handwerkern über die Schultern sehen wie dem Schmied, dem Buchbinder, Seilern, Messerschleifern oder Imkern, Krämern, Seifensiedern, aber auch Geschmeide- und Lederwarenhändlern. „Garbräter und Süßbäcker“ bieten Schlemmereien, für Kurzweil sorgen Gaukler, Possenreißer und Spielleute. Außerdem gibt es spannende Ritterkämpfe und traditionellen Bogenbau.

Das wird am Sonntag geboten

Am Sonntag bietet auf dem Burghof ab 11.15 Uhr Radolf zu Duringen Frohsinn, es gibt um 12.45 Uhr Ulk und Gesang mit „Ach & Krach“ und ab 15 Uhr den großen Marktumzug. Die Feuershow beginnt um 16.45 Uhr, abschließend gibt es ab 18.15 Uhr Musik mit der Gruppe „Klanginferno“. Das Programm auf dem Marktplatz wird um 10.30 Uhr eröffnet mit einem Gottesdienst der Kirchengemeinde Gebhardshagen-Calbecht-Engerode, ab 12 Uhr startet das Unterhaltungsprogramm mit Gaukelei, Frohsinn und viel Musik, wie sie so angeblich schon im Mittelalter zu hören war. Das Programm auf der Lagerwiese beginnt am Sonntag um 11.15 Uhr.

Der Eintritt ist frei, eine Spende an den Förderverein der Wasserburg in Gebhardshagen wird gern genommen. Weitere Info sind unter www.spectaculum-gebhardi-hagensis.de zu finden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de