Musikschule Salzgitter feiert eine Woche lang ihren Geburtstag

Lebenstedt. Was bedeutet Musik eigentlich? Welche Facetten hat sie? All diese Fragen werden in der Festwoche zum 65. Geburtstag der Musikschule beantwortet.

Wenn der Geist ehrfürchtig durch das „Alte Schloss“ schwebt, und das „Große Tor von Kiew“ in seiner Gewaltigkeit auftaucht, dass man niederknien möchte, dann ist das schon ein ganz besonderer Hörmoment, der Modest Petrowitsch Mussorgski für eine kleine Weile lebendig macht. Das Blechblasensemble Hannoverbrass zelebrierte diesen Moment am Samstagabend in die Kulturscheune hinein.

Zur Eröffnung der Festwoche hatte die Musikschule zu einem Konzert in die Kulturscheune eingeladen

Die Musiker waren Teil eines einzigartigen Konzerts. Die Musikschule der Stadt Salzgitter feiert dieser Tage ihren 65. Geburtstag. Bis einschließlich Donnerstag gibt es darum täglich etwas auf die Ohren – aber auch in die Hände: Musik fühlen, hören und ausprobieren. Zur Eröffnung der Jubiläumswoche war unter anderem Stadtrat Dirk Härdrich für ein paar Worte gekommen. Dozentinnen wie Dozenten der Schule brachten sozusagen den ersten Teil des Eröffnungskonzerts auf die Bühne. Und der „Verein der Freunde und Förderer der Musikschule der Stadt Salzgitter“ spendierte an diesem Tag die Getränke für die Gäste.

Nehmen wir ein kleines Fazit vorweg: Vom Eröffnungstag der Jubiläumswoche geht eine Botschaft in die Welt hinaus: Musik kann Frieden stiften, denn sie kennt keine gesellschaftlichen Unterschiede oder territorialen Grenzen. Sie muss nur für alle erlernbar sein. Genau dafür steht Sabine Petter, die Leiterin der Musikschule: Sie möchte, dass jeder Mensch in Salzgitter, vom Kleinkind bis hin zum Senior, einen Zugang zur Musik bekommt oder hat. „Mir ist wichtig, dass die Musikschule nicht nur für Kinder offen ist“, betont sie in einem kurzen Gespräch vor dem Konzert und wiederholt das in ihrer Begrüßungsrede.

Die Bläser von Hannoverbrass sorgten in Salzgitter für Begeisterung. Foto: Rudolf Karliczek

Wer Sabine Petter an diesem Tag beobachtet, kann das Feuer für die Musik und die Musikschule in ihr lodern sehen. Sie blickt kurz in die Geschichte der Schule, widmet sich aber flott der Gegenwart. Der Funke springt über, wenn sie davon erzählt, dass Kinder Musik malen, oder wenn sie von ihrem ganzheitlichen Ansatz auf dem Weg des Menschen zur Musik, spricht. Sie will alle anstecken, denn, wie es Stadtrat Dirk Härdrich in seiner Rede sagt: „Musik eröffnet Erfahrungen, die es außerhalb der Musik nicht gibt.“ Das stimmt, denn Musik, legt er nach, ist eine besondere Ausdrucksform des Menschen. Kein Wort kann Gefühle und Wahrnehmungen nun mal so stark ausdrücken wie die Musik. Härdrich versäumt es nicht, die Grüße des Oberbürgermeisters und des Rates zu übermitteln, womit, wie er sagt, die Bedeutung der Musikschule für die Stadt und ihre Menschen klar werde. Und weil es eben doch nicht ganz so leicht ist, Musik auch praktisch zu erlernen, er hat da wohl einschlägige Erfahrungen, danke er dem Team der Schule für ihre einfühlsame und geduldige Art, das Auffangen nach kleinen Rückschlägen oder auch die eine oder andere Rückholaktion gefrusteter Schülerinnen und Schüler. „Musik zu erlernen ist mühselig“, so der Stadtrat, sorge aber auch für eine Art inneren Frieden, wenn ein Stück so richtig funktioniere.

Auch der Förderverein stellte in der Kulturscheune seine Arbeit vor – er hat derzeit 70 Mitglieder

Der Frieden ist, wenn man die Brücke bauen möchte, das Schlagwort für den ersten Vorsitzenden des Fördervereins, Sebastian Prinzing. Mit seinen 70 Mitgliedern hilft der Verein dort, wo Behörden nicht weiterkommen oder einen zu langen Weg gehen müssten. Er könne neue Mitglieder gebrauchen, warb Prinzing, denn für ihn ist die Arbeit der Musikschule eine lohnende Investition in die Gesellschaft. Prinzing bemühte den kaufmännischen Begriff „ROI“, „Return of Investment“, also jener Punkt, an dem sich eine Investition lohnt. Er findet gleich drei Aspekte: Bildung, Kinder beschäftigen sich sinnvoll und ein unbezahlbarer Dienst an der Gesellschaft, weil Musik den Horizont erweitert, Kulturen verbindet und so Frieden schafft.

Auf der Bühne taten sie das auch, Dozentinnen und Dozenten der Musikschule, einmal als „Eurasiaband“ und einmal als „Jazzcombo“ – wunderbar anzuhören und zu -sehen. Nach der Pause übernahmen die Bläser von Hannoverbrass – eine unvergessliche Reise war das. Und Sebastian Prinzing spricht Glückwünsche an die Stadt und ihre Menschen aus.

Informationen zur Festwoche gibt es auf www.salzgitter.de/kultur/musikschule.php

