Unfall zwischen Osterlinde und Lichtenberg: Mann fährt gegen Baum

Bei dem Unfall wurde ein Mann in seinem Auto eingeklemmt. Der Baum befand sich auf der Beifahrerseite.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Feuerwehr Salzgitter zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Osterlinde und Lichtenberg gerufen. Um 1.40 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert und darüber informiert, dass ein Pkw ins Schleudern geraten und gegen einen Baum gefahren sei.

Vor Ort bestätigte sich, dass der Mann zur Hälfte eingeklemmt war. „Der Baum hat sich auf dem Beifahrersitz befunden. Das war hier vor Ort die besondere Herausforderung“, sagt Olaf Ranefeld, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Gegen 2.11 Uhr konnte der Mann aus seinem Auto befreit werden.

Feuerwehr sucht Trümmer

Der Mann wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus nach Braunschweig gefahren. Am Einsatzort hat die Feuerwehr nach der Befreiung nach einigen Trümmerteilen gesucht. So wurde zum Beispiel der rechte Vorderreifen auf der Rückbank wiedergefunden.

Wieso der Mann nach rechts von der Fahrbahn abgekommen ist, ist derzeit noch unklar. Darüber informiert Polizeihauptkommissar der Polizei Salzgitter Arne Frintrop. Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr Salzgitter auch die Freiwillige Feuerwehr Lichtenberg.

afr

