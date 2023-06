Flauschiges Trio aus Salzgitter sucht Platz zum Buddeln und Toben

Im Tierheim Salzgitter tummeln sich zur Zeit neben Hunden und Katzen auch mehrere Kaninchen – darunter auch die „Tiere der Woche“: Kato, Kila und Lunette. Kaninchenbock Kato und seine zwei Schwestern Kila und Lunette sind ein eng verbundenes Trio, denn sie wurden alle drei am 25. November 2022 im Tierheim in Salzgitter-Bad geboren. Ihre Mutter war kurz vorher mit weiteren Artgenossen ausgesetzt gefunden worden. Nur wenige Tage, nachdem die Kaninchen in Sicherheit waren, brachte sie ihren Nachwuchs, Kato, Kila und Lunette, zur Welt. Gesundheitlich geht es dem flauschigen Trio gut. Die Tiere haben eine starke Bindung zueinander. Besucht man sie in ihrem Gehege, sind sie meist mit Kuscheln beschäftigt.

Die drei Kaninchen wurden im Tierheim in Salzgitter-Bad geboren

Den Besuchern fällt sofort nach dem Betreten des Kleintierzimmers auf, dass Kato und seine Schwestern neugierig und aufgeweckt sind. Neue Höhlen, Kartons und Spielzeuge werden genauestens in Augenschein genommen. Die drei sind zudem keine Kostverächter – im Gegenteil: Das frisch zubereitete Futter wird in der Regel in kürzester Zeit vertilgt.

Für die Tierheim-Kaninchen wird nun ein neues Zuhause gesucht, in dem sie viel Platz zum Laufen, Spielen, Toben und Buddeln haben. Ein ruhiges Zuhause ist wichtig, da die „Tiere der Woche“ keinen Stress mögen. Zu beachten ist zudem, dass die Fellnasen regelmäßige Fellpflege benötigen, um die Verfilzung des Fells zu vermeiden. Dies sollte jedoch kein Problem darstellen, da Lunette und Co. zutraulich sind und sich gut bürsten lassen.

In Käfighaltung wird das Trio nicht vermittelt

Eine Vermittlung in Käfighaltung ist ausgeschlossen, teilt das Tierheim mit. Dort sind die Tiere sowohl Außen- als auch Innenhaltung gewöhnt. Wer sich für das Trio interessiert, meldet sich beim Tierheim in Salzgitter-Bad: www.tierheim-sz.de

red

