Die Feuerwehr Salzgitter wurde am Montag zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus in Lebenstedt gerufen.

Feuer in Salzgitter Schwieriger Kellerbrand in Lebenstedt – niemand verletzt

Die Feuerwehr Salzgitter wurde am Montagnachmittag zu einem Kellerbrand in ein Mehrfamilienhaus in die Straße Papenkamp in Salzgitter-Lebenstedt gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte bestätigte sich der Brand, aus dem Keller drang viel Rauch heraus, wie Michael Sadowski, Einsatzleiter der Berufsfeuerwehr Salzgitter, mitteilt.

Alle Bewohner des Hauses haben ihre Wohnungen bereits vor Ankunft der Feuerwehr verlassen, sodass niemand verletzt wurde. Dennoch erwies sich die Brandbekämpfung als besonders schwierig: „Der Keller ist sehr stark verraucht gewesen. Außerdem hat der Keller viele Ecken, die erkundet werden müssen“, sagt Sadowski. Der Brand wurde sowohl von innen als auch von außen gelöscht. Der Einsatzleiter geht aufgrund des starken Rauches und der aktuellen Temperaturen davon aus, dass der Einsatz im Laufe des Nachmittages weiter anhält.

Im Einsatz waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Ortsfeuerwehr Lebenstedt sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt Foto: Rudolf Kaliczek

Feuerwehr muss Unbeteiligte zurückhalten

An der Einsatzstelle musste die Feuerwehr Unbeteiligte abhalten, die durch den Rauch laufen wollten. Im Einsatz waren neben den Kräften der Berufsfeuerwehr auch die Ortsfeuerwehr Lebenstedt sowie zwei Rettungswagen und ein Notarzt.

Mehr Nachrichten aus Salzgitter:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert: Hier kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de