Kinder werden zu Pfingsten in Heißum im Freien getauft

Ein Tauffest zu Pfingsten – einen besseren Zeitpunkt könnte es für die Aufnahme in die christliche Gemeinschaft wohl kaum geben. So feierten am Sonntagvormittag gleich fünf Kinder – Hedda Rehberg, Emilia Aselmeyer, Hanna Denecke sowie Mathilda und Paulina Peinemann – mit Pfarrer Peter Wieboldt, ihren Eltern, Paten und weiteren Gemeindemitgliedern, das Tauffest an der Mausebrunnenquelle. Der besondere Outdoor-Gottesdienst war einer von vielen Punkten, die in das 90-jährige Festwochenende des Mausebrunnen Clubs Heißum (MCH) eingebettet waren.

Der Mausebrunnen Club Heißum feierte seinen 90. Geburtstag – unter anderem mit einem Taufgottesdienst

Erstmals wurde 2018 dort, im südlichsten Zipfel des Salzgitterschen Höhenzugs, ein solcher Taufgottesdienst mit dem damaligen Pfarrer Jakob Timmermann im Wald gefeiert. Weil die alte Quelle in den vergangenen Jahren nicht immer zuverlässig Wasser geliefert hatte, hatten einige Gemeindemitglieder bereits vor einiger Zeit mehrere Liter des Quellwassers gesichert, so dass der geplante Familiengottesdienst mit Taufe zum Pfingstfest wie geplant stattfinden konnte. Und zwar mit Wasser aus der Mausebrunnenquelle.

