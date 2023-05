Autokorso in der Innenstadt Mehrere hundert Türken feiern am Salzgittersee Erdogans Wahlsieg

Da war mehr los, als nach einem WM-Sieg der deutschen Fußball-Nationalmannschaft – das berichtete ein Augenzeuge. Am Sonntagabend haben mehrere hundert Türken am Salzgittersee den Wahlsieg des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan gefeiert. Aus allen Richtungen fuhren die Autos zum Salzgittersee. Es wurde gehupt, Fahnen wurden geschwenkt, Selfies gemacht, gejubelt. Als Passanten fragten, was denn hier los sei, hieß es: „Wir feiern den Sieg von Erdogan.“

Mehrere Hundert Türken feierten Sonntagabend der Erdogan-Wahlsieg am Salzgittersee

Am Parkplatz an der Reppnerschen Bucht ging gegen 21.30 Uhr nichts mehr. Die Feiernden stellten ihre Fahrzeuge auch auf den Zufahrten ab. Ausnahmezustand am Salzgittersee. Die Polizei war zügig zur Stelle und zog am Morgen danach eine eindeutige Bilanz: „Es ist alles friedlich geblieben. Wir haben keine zusätzlichen Kräfte anfordern müssen. Der Regeldienst hat ausgereicht“, hieß es am Montagmorgen aus der Wache in Lebenstedt.

War am späten Sonntagabend zunächst von „mehreren hundert“ Autos die Rede gewesen, nannte die Polizei am Montag dann eine deutlich geringere Anzahl. Rund 90 Fahrzeuge hätten sich am Autokorso beteiligt. Am Salzgittersee hätten dann etwa 200 Menschen gefeiert. Die Beamten hätten sowohl die Lage am Parkplatz an der Reppnerschen Bucht kontrolliert als auch zuvor den Korso begleitet. „Auf dem Parkplatz haben die Kollegen dann unter anderem dafür gesorgt, dass die Rettungswege frei gemacht werden. Auch dabei ist es friedlich geblieben. Auch gegenüber den Kollegen“, hieß es aus der Wache in Lebenstedt. Gegen 22 Uhr sei der Einsatz für die Polizei dann beendet gewesen.

Die Polizei spricht von einem friedlichen Verlauf – Zusätzliche Kräfte hätten nicht angefordert werden müssen

Augenzeugen berichteten, dass es nicht nur den großen Korso zum Salzgittersee gegeben habe. In der ganzen Innenstadt hätten Türken aus ihren Autos heraus Fahnen geschwenkt und gehupt. Doch auch hier sei es stets friedlich geblieben.

Der Autokorso nach Erdogan-Sieg – es ging zum Salzgittersee. Foto: Rudolf Kaliczek

