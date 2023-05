Dachstuhl-Brand in Salzgitter-Bad – Feuerwehr rettet Bewohner

Salzgitter. Am Samstagabend löschte die Feuerwehr einen Brand in Bad. Dabei kam auch eine Riegelstellung zum Einsatz. Der Schaden ist immens.

Die Feuerwehr musste am Samstagabend einen Dachstuhlbrand in Salzgitter Bad löschen.

Ein Brand in Salzgitter-Bad hat am Samstagabend die Berufsfeuerwehr in Salzgitter und einige Ortswehren beschäftigt. Laut Polizei ging der Alarm gegen 21 Uhr ein: Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus in der Mozartstraße.

Da es bei der Alarmierung auch hieß, dass Menschenleben in Gefahr seien, ging ein Trupp der Feuerwehr direkt zur Menschenrettung in die Wohnung. Die Einsatzkräfte brachte die Bewohner des betroffenen Hauses ins Freie und evakuierten auch die Nachbargebäude. Verletzt wurde niemand.

Riegelstellung bei Brand in Salzgitter-Bad

Durchs Innere des Hauses und über eine Drehleiter bekämpfte die Feuerwehr den Brand, der laut Polizei auf dem Dachboden des Hauses ausgebrochen war. Die Feuerwehr sorgte mit einer weiteren Drehleiter für eine „Riegelstellung“, wie Einsatzleiter Maximilian Seifert berichtet. Damit sollte das Übergreifen der Flammen auf ein Nachbargebäude verhindert werden.

Unter anderem sorgten die Einsatzkräfte mit einer "Riegelstellung" dafür, dass das Feuer nicht auf andere Gebäude übersprang. Foto: Rudolf Karliczek

Für den Einsatz, bei dem auch die Ortswehr Bad dabei war, alarmierte man noch Atemschutzgeräteträger der Ortswehren Gebhardshagen und Lebenstadt nach.

Gesamtschaden von rund 150.000 Euro

Bei dem Brand, bei dem laut Seifert nicht nur der Dachstuhl, sondern auch eine Wohnung beschädigt wurden, entstand laut Polizei ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Dir Ursache ist unklar, daher hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und versiegelt. Zeugen werden gebeten, sich unter 05341/18970 bei der Polizei zu melden.

Mehr Blaulicht-News

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de