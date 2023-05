Lebenstedt. Die Feuerwehr ist am Mittwochnachmittag zu einem Feuer ausgerückt. Die Kräfte hatten dabei mit einer ungewöhnlichen Herausforderung zu kämpfen.

Die Feuerwehr rückte zu einem Einsatz in der Berliner Straße aus.

Feuerwehr Salzgitter Feuer bei Imbiss in Lebenstedt: Einsatz in Berliner Straße

Die Feuerwehr ist am Mittwoch zu einem Brand in der Berliner Straße ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen brannte die Dunstabzugshaube eines Imbisses. Das Feuer war aber bereits gelöscht, noch ehe die Wehr am Ort angekommen war. Für die Einsatzkräfte war es daher zunächst schwierig, den Brand zu lokalisieren.

Die Wachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr und die Ortsfeuerwehr Lebenstedt erkundeten anschließend die Abgasanlage auf der Suche nach weiteren Glutnestern. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Verletzten, auch der Schaden ist sehr gering.

