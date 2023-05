Pfingstfeiertage: Müllabfuhr-Termine in Salzgitter ändern sich

Durch den Feiertag Pfingstmontag am 29. Mai verschiebt sich die Abfuhr der Abfallbehälter sowie die Einsammlung der Gelben Säcke, teilt die Stadt mit. Hier die geänderten Termine:

Die Abfuhr vom Montag, 29. Mai (Pfingstmontag), wird auf Dienstag, 30. Mai, verschoben. Die Abfuhr vom Dienstag, 30. Mai, wird am Mittwoch, 31. Mai, erledigt. Die Abfuhr vom Mittwoch, 31. Mai, wird am Donnerstag, 1. Juni, vorgenommen, die Abfuhr vom Donnerstag, 1. Juni, wird auf Freitag, 2. Juni, verschoben. Die Abfuhr vom Freitag, 2. Juni, schließlich erfolgt am Samstag 3. Juni.

Der SRB beantwortet Fragen zur den geänderten Abfuhrterminen

Antworten auf Fragen zur Abfallentsorgung und Abfuhrverschiebung gibt es beim SRB unter der Rufnummer (05341) 839-3741.



