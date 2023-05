Liebenburg – Polizei hat die Hanf-Ernte beendet

Ganze vier Tage hat es gedauert, die Ermittlungen in der illegalen Indoor-Hanfplantage in einem ehemaligen Fabrikgebäude in Posthof bei Liebenburg abzuschließen. Wie die Polizei Goslar am Freitag berichtete, „finden die kriminalpolizeilichen Ermittlungen auf dem Betriebsgelände am heutigen Freitag mit einem schweißtreibenden Finale ihren Abschluss“.

Die akribische Beweissicherung in Liebenburg dauerte mehrere Tage – und erwies sich als äußerst anstrengend

Am Dienstag hatten die Beamten die Plantage ausgehoben, insgesamt waren 400 Beamte im Einsatz. Zeitgleich war ein ehemaliger Supermarkt in Semmenstedt im Landkreis Wolfenbüttel durchsucht worden. Dort befand sich eine weitere Plantage gerade im Aufbau. Der Hinweis auf diesen Fall hatte sich nach Angaben der Polizei Goslar bei den Ermittlungen zum Fall in Posthof ergeben. Insgesamt hatten die Beamten an beiden Orten zehn Personen festgenommen.

Ein mit Pflanztöpfen gefüllter Container. Foto: Polizei Goslar

„Nach dem Ermittlungserfolg zu Beginn, standen die vergangenen Tage für die Einsatzkräfte unter dem Zeichen einer akribischen Beweissicherung unter teilweise extremer körperlicher Belastung. Neben der Gewährleistung einer gerichtsfesten Dokumentation mussten auch das zur Straftat benutzte technische und logistische Equipment abgebaut, ausgeräumt und der Vernichtung zugeführt werden. Das Gelände musste zudem rund um die Uhr durch Spezialkräfte aus Goslar bewacht werden“, schildert die Polizei Goslar das Prozedere.

Die Polizei forderte zur Unterstützung bei der Räumung der Hanfplantage das THW an

Die im Vorfeld nicht bestimmbare und die Erwartungen letztlich übertreffende Größe der Plantage habe es gegen Ende erforderlich gemacht, das Technische Hilfswerk, Ortsgruppen Goslar und Clausthal-Zellerfeld zur Unterstützung anzufordern. Die Ehrenamtlichen hätten unbürokratisch unterstützt. „Dank dieser insgesamt 26-köpfigen Einheit und ihres Fuhrparks war es möglich, am Freitag noch unter anderem rund 70 Tonnen Blumenerde abzutransportieren. Diese war in den 4684 Blumenkübeln verteilt, von denen jeder ein Gewicht von etwa 15 Kilo hatte“, berichten die Beamten zudem.

Nach der Ernte der 4684 „ausgewachsenen Pflanzen“ und rund 2000 Setzlinge hätten die Ermittler und unterstützende Polizeikräfte zuvor bereits zwei große Container mit Elektroschrott und einen mit Restmüll gefüllt und „der Vernichtung zugeführt“. Insgesamt sei dieser Einsatz der längste der Polizeiinspektion Goslar seit Jahrzehnten gewesen.

