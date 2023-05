Wer ist besser? Salzgitters Wehren treten gegeneinander an

Lebenstedt. Wer ist Salzgitters beste Ortswehr? Das wird sich zeigen am Tag der Feuerwehren am 3. Juni. Und das müssen die Retter in der Not können.

Wie leistungsstark sind Salzgitters Ortwehren? Wie zügig und präzise gehen sie bei Einsätzen vor? Das müssen die in 28 Wehren organisierten 880 freiwilligen Feuerwehrleute der Stadt am Sonnabend, 3. Juni, vorm Rathaus unter Beweis stellen.

Was den Sieger erwartet

Beim „Tag der Feuerwehren“ treten die Wehren mit jeweils einer sechsköpfigen Staffel oder einer neunköpfigen Gruppe in einer verpflichtenden Leistungsüberprüfung gegeneinander an. Wer in drei Wettbewerben mit dem besten Ergebnis überzeugt, hat sich für den Landesvorentscheid und bei weiterem Erfolg auch für den Landesentscheid qualifiziert.

Die Freude über die Fortsetzung der Wettkämpfe, die wegen der Pandemie zuletzt 2019 stattfinden konnten, war den Organisatoren bei Vorstellung des Programms deutlich anzumerken. Vor allem der Publikumsandrang werde nach der Zwangspause sicher wieder hoch sein, hoffte Stadtbrandmeister Detlef Söhler. Mit Spannung werden die Retter in der Not darauf warten, wer in diesem Jahr der Mannschaft Reppner 1 als Siegerteam von 2019 nachfolgt. Die Freiwilligen Feuerwehren, die neben den Ortswehren 24 Jugendwehren mit 280 Mitgliedern und 18 Kinderfeuerwehren mit 264 Mitgliedern in ihren Reihen zählen, werden von 8.30 bis 17 Uhr gegeneinander antreten.

So müssen sich die Wehren beweisen

Vor dem Rathaus, vor dem der Verkehr auf der Albert-Schweitzer-Straße zwischen Schillerstraße und Joachim-Campe-Straße gesperrt wird, haben sich die Teams in drei Übungen zu bewähren. So müssen sie bei einem fingierten Brand zielsicher die Löschung vorbereiten, der Maschinist muss das Löschfahrzeug über eine Buckelpiste rangieren und im Rückwärtsgang umkehren. Zum dritten sind vier, je 1,60 Meter lange Saugschläuche samt Korb zu kuppeln. 18 Juroren begleiten die Übungen kritisch und bewerten sie am Ende. Doch nicht immer, betont der Stadtbrandmeister, gehe es um Schnelligkeit: „Wichtig ist es, dass die Teams zügig arbeiten, ohne dass jemand verletzt wird“.

Das sieht das Programm vor

Damit der Leistungsvergleich nicht nur öffentlichkeitswirksam vor dem Rathaus mitten in Lebenstedt stattfindet, sondern auch die Zuschauer aktiv auf ihre Kosten kommen, haben die Organisatoren um Stadtbrandmeister Guido von Einem, Dirk Grochmann, Martin Exner und Davina Söhler auch ein üppiges Rahmenprogramm vorbereitet. So wird es Feuerwehrtechnik zum Anfassen und Erleben geben, Aktionen für Kinder und Jugendliche und die Blaulicht-Organisationen informieren über ihre Arbeit.

