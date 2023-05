Salzgitter. Bei dem Familienstreit in Gebhardshagen wurde eine 27-jährige Polizeibeamtin verletzt. Gegen einen 43-Jährigen wird nun ermittelt.

In der nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei Salzgitter zu eine, Familienstreit nach Gebhardshagen gerufen (Symbolbild).

Polizei Salzgitter Familienstreit in Salzgitter – Mann greift Polizeibeamten an

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei Salzgitter zu einem Familienstreit nach Gebhardshagen in die Straße Am Fuchsloch gerufen. Als die Polizeibeamten der Streit schlichten wollten, verhielt sich ein 43-jähriger Beteiligter den Beamten gegenüber sehr aggressiv, wie die Polizei mitteilt.

Als die Beamten dem Mann drohten ihn in Gewahrsam zu nehmen, wollte er sie angreifen. Der Mann wurde daraufhin zu Boden gebracht und gefesselt. Immer wieder trat und schlug der Gefesselte um sich und versuchte einem Beamten einen Kopfstoß zu versetzen. Eine 27-jährige Beamtin wurde durch einen Tritt gegen das Bein leicht verletzt.

Die Beamten nahmen den Mann zur Ausnüchterung mit auf das Revier. Gegen ihn wurde nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Polizeivollstreckungsbeamte eingeleitet. Die 27-jährige Beamtin ist weiterhin dienstfähig.

red

