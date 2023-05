Unbekannte brechen in Salzgitter Geräteschuppen ein

Salzgitter. In Salzgitter brachen Unbekannte in einen Geräteschuppen ein – es entstand ein kleiner Schaden. In Lebenstedt wurden zwei Papiercontainer angezündet.

In Salzgitter kam es zu einem Einbruch in einem Geräteschuppen. Laut Polizei entstand ein Schaden in geringer Höhe. (Symbolbild)

Unbekannte sind in einen Salzgitter Geräteschuppen eingebrochen. Nach Angaben der Polizei verschafften sich die Täter zwischen Donnerstagvormittag, 27. April, und Mittwochnachmittag, 4. Mai, durch Aufhebeln eines Schlosses Zugang. Erste Ermittlungen ergaben, dass es offensichtlich zu keinem Diebstahl kam. Es entstand ein Schaden in geringen Höhe, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 entgegen.

Papiercontainer in Lebenstedt in Brand geraten

Unbekannte Täter haben zwei Papiercontainer an der Heckenstraße, Sammelstelle hinter dem BraWo-Carree, in Lebenstedt in Brand gesteckt. Am Mittwoch, 3. Mai, entstand der Brand um 21.30 Uhr und griff laut Pressemitteilung der Polizei auf einen Altkleidercontainer über. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro. Die Polizei ermittelt die Brandursache, heißt es weiter. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 entgegen.

