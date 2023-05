Salzgitters Autofahrer erleichtert: Problem-Welle ist weg

Die durch eine abgesackte Fahrbahn entstandene Bodenwelle auf der Nord-Süd-Straße, die Autofahrer erst gehörig ausgebremst, dann zu Tempo 30 und schließlich zu einer Vollsperrung geführt hat, ist entfernt worden. Sie war in der Nähe einer Gasleitung entstanden, an der 2022 gearbeitet wurde. Nach den jetzt notwendigen, fast zweiwöchigen Reparaturarbeiten können Autofahrer die wichtige Verbindungsstraße wieder wie gewohnt nutzen. Zu den Kosten konnte die Stadt am Mittwoch nichts sagen, da die verantwortliche Baufirma sie selbst zu tragen hat.

Warum die Problem-Welle entstand

Trotz ausreichender Verdichtung des Bodens sei auch die Fahrbahn abgesackt, weil ein Materialgemisch eingefüllt worden sei, das nur in geringem Maß verdichtungsfähig gewesen sei, teilte Martin Neumann von der Pressestelle der Stadt mit. Zuvor sei es nötig gewesen, den Straßenbelag auf der gesamten Fahrbahnbreite abzutragen. Dann wurden Tragschichten bis unter die Leitung entfernt und mit sogenanntem Flüssigboden aufgefüllt, der selbst verdichtend gewesen sei. „Im Anschluss wurde der Fahrbahnaufbau wieder regelgerecht hergestellt und neue Asphaltschichten im gesamten Bereich aufgetragen“, teilte Neumann weiter mit.

Dieser Abschnitt war gesperrt

Während der Bauarbeiten hatte die Stadt die Straße zwischen der Abfahrt nach Heerte nördlich von Gebhardshagen bis zur Kreuzung Diebesstieg in beide Richtungen voll sperren lassen. Die Gasleitung, die genau an der Problemstelle etwa in drei Metern Tiefe unter der Fahrbahn verläuft, war durch die Absenkung nicht beschädigt worden.

Die Folgen der Problem-Welle

Die Bodenwelle hatte für großen Unmut unter Autofahrern gesorgt. Der Stadt, die für die Instandhaltung der Kreisstraße zuständig ist, war dieses Problem schon bekannt. Die Baufirma hatte zuvor die Erdgasleitung gewartet. Daher steht sie für die entstandene Bodenwelle in der Gewährleistung.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de